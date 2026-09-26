「雨が強そうだから、パパの大人の傘をもってくねー」



【写真】会社へ行こうと玄関へ、そこにあったのは…

雨の日の朝、小学4年生の息子さんからそう言われ、「そうしなー。風にも雨にも強いから」とOKした父親。しかし5分後、会社へ向かおうと玄関に立つと、傘立てに残されていたのは、ポケモン柄の子どもサイズの傘でした。そんな朝の出来事をつづった投稿がXで注目を集めています。



投稿したのは、ぺんたぶさん（@pentabutabu）。40代の会社員で、小学4年生の息子さんを含む3人家族です。投稿は380万回以上表示され、5万以上の「いいね」を集めています。傘をめぐるハプニングについて、ぺんたぶさんに話を聞きました。



はじまりは何気ない一言、「パパの大人の傘をもってくね」

息子さんは出かける前に玄関から外を見て、雨の強さを確認することがよくあるとのこと。この日も自分から、ぺんたぶさんの大人用の傘を持っていっていいかと聞いてきました。



このとき、Web会議の最中だったぺんたぶさんは「そうしなー。風にも雨にも強いから」と答えたそうです。



ところが約5分後、自分も会社へ行こうと玄関へ。そこで目に入ったのは、ポツンと残されたポケモン柄の子どもサイズの傘でした。



小さな折り畳み傘で、びしょ濡れになりながら会社へ

「しまった！」と思ったときには、息子さんはすでに学校へ。ぺんたぶさんは「なにが“そうしなー”なのさ」としばらく立ち尽くした後、自宅にあった小さな折り畳み傘で、びしょ濡れになりながら会社へ向かいました。



ぺんたぶさんによると、息子さんは「明るく優しい、元気いっぱいの小学生男子」。ポケモンが大好きで、キャラクターの「ホゲータ」の等身大ぬいぐるみを抱いて寝ているそうです。



帰宅後、息子さんから「パパ、傘をありがとー！」とお礼の言葉が。ぺんたぶさんは「何も言えませんでした（笑）」とのことです。



「中には10本以上お持ちの強者も…」寄せられた声に驚き

話題になった後、ぺんたぶさんは返信欄で「みなさん予備の傘なるものがあるんですか…？（折りたたみ傘ならある）」とも投稿。すると、予備の傘を何本も持っているという声が次々と寄せられました。



ぺんたぶさんは「みなさん予備の傘をお持ちなことに驚きました！ 中には10本以上お持ちの強者も…」と振り返ります。ぺんたぶさんの自宅にあるのは、家族それぞれの傘が1本ずつと折り畳み傘。予備の傘は今も買い足していないそうです。



また、「出社後、そこにはポケモン世代の部下たちからますます人気者になるぺんたぶさんの姿が」といった反応には、「ポケモン世代（赤・緑）からはじまる世代間の分断が、、、」と返信しています。



息子さんを思って気持ちよく貸した大人用の傘。5分後の自分が困ることまでは、思い至らなかったようです。玄関に残されたポケモン柄の傘が、なんともほほ笑ましい朝の一幕でした。



（まいどなニュース特約・山岡 もと子）