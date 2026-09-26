「おてて合わせてる」ーー。



【写真】ピカチュウのぬいぐるみと手を合わせるチンチラのまろくん

人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する、でんきタイプの「ねずみポケモン」ピカチュウ。そのぬいぐるみに、小さな前足をちょこんと重ねるチンチラの写真が、Xで大きな話題を呼んでいます。



写っているのは、チンチラの「まろ」くん（2歳・男の子）。ピカチュウの前に座り、前足を伸ばして、その手にぴったりと合わせています。



何とも愛くるしい姿を収めた投稿には、7.7万件超のいいねが集まり、



「尊いです……」

「かわいすぎるおてて」

「ピカチュウもうれしそう！」

「小さいおててでかわいいタッチですね」

「ピカチュウとチンチラちゃん、体型が同じ」

「ねずみさんとねずみさんで仲良しなの、本当におもしろい」



など、反響の声が相次いでいます。



投稿には続きがあり、飼い主の「チンチラすき」さん（@oisioisioi）は、「実はハグもしてた」と、まろくんがピカチュウに顔を寄せる写真も公開しています。



さらに、「前にかみなりパンチくらってたやつも好き」と、ピカチュウの手がまろくんの顔に当たっているように見える一枚も紹介。ピカチュウを前にした、まろくんのさまざまな姿を披露しています。



見つめ合った末にタッチ！ 撮影の裏側

飼い主さんによると、撮影時、まろくんはピカチュウのぬいぐるみと向き合い、しばらく動かずにいたそうです。



「しばらく見つめ合っていました。どうしたのかなとよく見ていたら、ピカチュウとおててを合わせていたんです」



あまりのかわいらしさに思わず「えっ！？ かわいすぎる！」声を上げた飼い主さん。「私の声に驚いて、ピカチュウを蹴って逃げてしまいました」と教えてくれました。



まろくんは、双子の弟「ましゅ」くんと一緒に暮らしています。飼い主さんによると、まろくんはクールで、ひとりで過ごすことを好むのだとか。



「チンチラ同士で遊ぶより、ひとりで壁をキックしたり、高いところから飛んでみたり……。日々、ひとり遊びの幅を広げることに尽力しています（笑）」



ピカチュウとの触れ合いも、まろくんにとって楽しいひとときだったのかもしれません。Xでは、ふわもふの愛らしい兄弟の日常を見ることができますよ。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）