今すぐ見直したい！実家の部屋が物置化する“5つのリアル”と意外な原因
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が「実家の部屋が物置になるのは…自分のせいだった！？5つのリアル」と題した動画を公開しました。本動画では、あつこさんが実家の自室が物置状態になってしまう原因を振り返り、実は自分自身の無意識の行動にあるという“5つのリアル”を赤裸々に明かしています。
動画は、山積みの段ボールや衣装ケースで溢れる実家の部屋を映し出し、「実家の部屋 物置になっている…と思ったら犯人『自分』だった件！？」という衝撃の気づきからスタートします。自分のせいで物置化した具体的な理由の1つ目として挙げられているのが「引っ越しの荷物」です。「一時的に置かせて」ととりあえず実家に送った荷物が、結果的に3年も放置され、永久保管状態に陥っているリアルな現状が明かされました。
続く2つ目の理由として、「読まない本 着ない服」を紹介しています。家族に対して「捨てないで！」と主張するものの、それは愛着があるからではなく、ただの執着になっていると冷静に自己分析。3つ目には「キレイな空箱や壊れた家電」が登場し、「また使うかも」という淡い期待から、実家が未来の自分への“預かり所”になりがちだと指摘しました。
さらに4つ目の理由として、「プレゼントや思い出グッズ」の置きっぱなしも原因に挙げています。ぬいぐるみや小物、アルバムなど、数々の品を何ひとつ自分の生活圏へ引き取っていない実態を告白。極め付きとなる5つ目は、実家に帰省した際に「触らないでくれる！」と家族に言い放ってしまう矛盾した態度です。これに対し「いやいや…じゃあ片付けろよ自分～」と痛烈なセルフツッコミを入れ、「反省しかない…」と自身の行動を振り返っています。
動画の最後には「自分の部屋 まだ『保管所』になっている人 正直に挙手～」と視聴者に問いかけ、「いますぐ実家をチェック」と明るく呼びかけています。実家の片付けや収納スペースに悩んでいる方は、まずは実家に眠る自分自身の荷物を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
動画は、山積みの段ボールや衣装ケースで溢れる実家の部屋を映し出し、「実家の部屋 物置になっている…と思ったら犯人『自分』だった件！？」という衝撃の気づきからスタートします。自分のせいで物置化した具体的な理由の1つ目として挙げられているのが「引っ越しの荷物」です。「一時的に置かせて」ととりあえず実家に送った荷物が、結果的に3年も放置され、永久保管状態に陥っているリアルな現状が明かされました。
続く2つ目の理由として、「読まない本 着ない服」を紹介しています。家族に対して「捨てないで！」と主張するものの、それは愛着があるからではなく、ただの執着になっていると冷静に自己分析。3つ目には「キレイな空箱や壊れた家電」が登場し、「また使うかも」という淡い期待から、実家が未来の自分への“預かり所”になりがちだと指摘しました。
さらに4つ目の理由として、「プレゼントや思い出グッズ」の置きっぱなしも原因に挙げています。ぬいぐるみや小物、アルバムなど、数々の品を何ひとつ自分の生活圏へ引き取っていない実態を告白。極め付きとなる5つ目は、実家に帰省した際に「触らないでくれる！」と家族に言い放ってしまう矛盾した態度です。これに対し「いやいや…じゃあ片付けろよ自分～」と痛烈なセルフツッコミを入れ、「反省しかない…」と自身の行動を振り返っています。
動画の最後には「自分の部屋 まだ『保管所』になっている人 正直に挙手～」と視聴者に問いかけ、「いますぐ実家をチェック」と明るく呼びかけています。実家の片付けや収納スペースに悩んでいる方は、まずは実家に眠る自分自身の荷物を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。