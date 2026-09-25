自分の部屋が保管所になっていないか実家をチェック

通れない廊下を救出！まさかの紛失事件も！「開かずのドア」を攻略する50代のリアルな捨て活

実家の片付けが進まないのは「普通」思い通りにいかない現実への向き合い方

同居で爆増した傘65本を徹底整理！「捨てる」ではなく「選ぶ」声かけで実家を片付け

【総集編】リビングを埋め尽くした物の正体…"ためこみ症かも"と言った母のこたえ|リビング侵食タワー

【断捨離・片付け】モノ屋敷実家|私の入る部屋の前と後|入れる気がしなかった状況|私の新しい部屋公開

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。