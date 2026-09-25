女子3x3日本代表、奇跡の大逆転で史上初の金メダル！予選リーグ敗退の危機から頂点へ【アジア大会】
■第20回アジア競技大会 バスケットボール女子3X3 決勝 日本ーフィリピン（25日、金城ふ頭駅前特設コート）
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女子3X3日本代表は、決勝でフィリピンと対戦し、21－11で勝利し、金メダルを獲得した。予選リーグで1勝2敗とプールB3位となり、決勝トーナメント進出決定戦に回った日本。そこから一気に決勝の大舞台で最後まで粘り強く戦い、アジアの頂点に立った。2018年大会から採用された『3X3』18年のジャカルタ大会で銀メダル、続く杭州大会で銅メダルを獲得した女子日本代表が初の金メダルを手にした。
試合は序盤から堀内桜花（20）のツーポイントシュートなどで得点を重ねリードした。ディフェンスでもフィリピンに簡単に打たせないなど、日本のペースで試合を進めた。
予選リーグ プールB
第1戦：日本 8－12 チャイニーズ・タイペイ
第2戦：日本 16－18 イラン
第3戦：日本 19－11 ウズベキスタン