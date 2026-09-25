トム・クルーズ、英皇太子夫妻と再会 『DIGGER／ディガー』ロンドンで世界初上映
トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）のワールドプレミアが、現地時間9月22日に英ロンドンのレスター・スクエアで開かれた。トムやイニャリトゥ監督らがレッドカーペットに登場し、英王室のウィリアム皇太子とキャサリン妃も出席した。
【画像】キャサリン妃をエスコートするトム・クルーズ
本作でトムが演じるのは、石油会社のCEO、ディガー・ロックウェル。会場では劇中のディガーを思わせる銃を構えるポーズを披露し、ファンの歓声に応えた。共演のリズ・アーメッド、ザンドラ・ヒュラー、ジェシー・プレモンスもプレミアに参加した。
皇太子夫妻とトムがロンドンの映画プレミアで顔を合わせるのは、『トップガン マーヴェリック』（2022年）以来。今回はデビッド・ベッカム、『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリー監督、J・J・エイブラムスらも会場を訪れた。
トムは会場で、ディガーについて「本当にぶっ飛んでいます。こんなキャラクターは、読んだことすら、ましてや観たことも、ましてや自分が演じてスクリーンに登場させる機会に恵まれたことも、一度もありません」と語り、これまでにない役との出会いを強調した。作品についても「私がこれまで観た中で最も独創的な作品の一つであり、最も心を動かされた作品の一つです」と述べている。
ワールドプレミア後、SNSでは「トム・クルーズ史上最高の演技」「傑作」など、いち早く『DIGGER／ディガー』を目撃した観客の絶賛コメントが多く見られた。「ネタバレ厳禁」という声も多数上がっており、本作にどんな謎が隠されているのか、期待は高まるばかりだ。
ロンドンを皮切りに、プロモーションツアーはメキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルを経て東京へ向かう予定。トムとイニャリトゥ監督は日本でもプロモーションを行う。
【画像】キャサリン妃をエスコートするトム・クルーズ
本作でトムが演じるのは、石油会社のCEO、ディガー・ロックウェル。会場では劇中のディガーを思わせる銃を構えるポーズを披露し、ファンの歓声に応えた。共演のリズ・アーメッド、ザンドラ・ヒュラー、ジェシー・プレモンスもプレミアに参加した。
トムは会場で、ディガーについて「本当にぶっ飛んでいます。こんなキャラクターは、読んだことすら、ましてや観たことも、ましてや自分が演じてスクリーンに登場させる機会に恵まれたことも、一度もありません」と語り、これまでにない役との出会いを強調した。作品についても「私がこれまで観た中で最も独創的な作品の一つであり、最も心を動かされた作品の一つです」と述べている。
ワールドプレミア後、SNSでは「トム・クルーズ史上最高の演技」「傑作」など、いち早く『DIGGER／ディガー』を目撃した観客の絶賛コメントが多く見られた。「ネタバレ厳禁」という声も多数上がっており、本作にどんな謎が隠されているのか、期待は高まるばかりだ。
ロンドンを皮切りに、プロモーションツアーはメキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルを経て東京へ向かう予定。トムとイニャリトゥ監督は日本でもプロモーションを行う。