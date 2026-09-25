◇ナ・リーグ ドジャースーパドレス（2026年9月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。復帰2戦目の第1打席は惜しくも中飛で柵越えとはならなかった。

初回の第1打席、相手先発・ピベッタに対し、フルカウントからの6球目、低め95・6マイル（約153・8キロ）の低め直球を振り抜いた。勢いよく上がった打球は中堅方向へ一直線。復帰後初アーチに期待を寄せ、球場中が沸いたが、打球は惜しくもフェンス手前で失速し、中堅手・メリルのグラブに収まった。その瞬間、歓声はため息に変わった。飛距離は382フィート（約116・4メートル）だった。

大谷は今月3日のカージナルス戦で31試合ぶりにスタメンから外れ、そこから4試合連続で欠場。7日のレッズ戦でスタメン復帰したが、右腕の状態は悪化し、翌8日から再び欠場が続き、IL入りとなった。

前日23日のパドレス戦で16日ぶりに復帰し、復帰戦は4打数1安打1四球だった。この日の試合前会見でロバーツ監督は「IL入り前の最後の数週間はとにかく焦って、振りにいって、ボール球も追いかけていた。あれではなかなかうまくいかない。昨日は我慢強さが凄く良かった。これが続いてほしい」とポストシーズンに向けてここから状態を上げてほしいと願った。