【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 3－1 ウルグアイ代表（9月24日／キューアンドエースタジアムみやぎ）

【映像】衝撃の「連続ボール回収」

日本代表のMF佐野海舟（マインツ）が見せた驚異の“連続回収”に、ファンから驚きの声が上がっている。

日本代表は9月24日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でウルグアイ代表と対戦し、北中米ワールドカップ後の初陣を3－1の勝利で飾った。

この試合にボランチで先発し、71分までプレーした佐野は、前半は弟の佐野航大（PSV）、後半は鎌田大地（クリスタル・パレス）とコンビを組んで中盤で躍動。持ち味である圧倒的な“ボール回収”をとりわけ見せつけたのが、34分のワンシーンだ。

敵陣で縦パスに反応したウルグアイのMFブライアン・パウル・ロドリゲスに対し、佐野は後方から激しくチャージをかけてボールを奪取。さらにそのこぼれ球にいち早く反応し、今度はウルグアイのMFルーカス・トレイラとの激しいデュエルも倒れ込みながら制したのだ。

この強烈な“連続回収”はSNS上で大きな話題に。ファンからは「えぐすぎ」「佐野海舟どこにでもいるしどこでもボール捕れるの強すぎ」「やっぱ別格やん」「海舟いつも通りバケモン」「体幹バグってない？無理が効きすぎてる」「早くプレミアで見たい」「佐野海舟の身体ってどーなってんのw」「一人だけ異次元すぎておもろい」「改めて思ったけど佐野海舟が神すぎる」「海舟プレミア来て欲しかったなあ。余裕でやれるよこんな球際の強さ」「相変わらずインターセプトもデュエルも凄いな」など、絶賛のコメントが殺到した。

今シリーズの残り3試合（9月28日のベネズエラ戦、10月1日のエクアドル戦、10月5日のパナマorニュージーランド戦）においても、佐野のずば抜けた“回収力”は日本代表を支える生命線となりそうだ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

