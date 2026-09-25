「もはや絶対王者ではない」日本に許した大金星に“衝撃”　まさかの逆転負けに中国メディアは卓球王国の崩壊を懸念「金メダル以上のものを失った」【アジア大会】

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中国撃破に歓喜する日本の面々(C)Getty Images

　卓球王国からの大金星だ。

　9月24日に愛知・名古屋アジア大会の卓球男子団体の決勝で中国と対戦した日本は、3戦先勝方式のなか3勝2敗で勝利。1966年バンコク大会以来、60年ぶりとなる金メダルを獲得した。

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　窮地から這い上がった。前日の準決勝で韓国を3ー0で下し、1982年ニューデリー大会以来44年ぶりに決勝進出を決めていた日本は、8連覇中の絶対王者と対戦。先に王手をかけられる展開の中で2勝2敗と追いつき、最終第5試合はチーム最年少となる19歳の松島輝空が、同世代の温瑞博と対峙。3－2とリードすると、松島が勢いそのままにこの試合を制し、日本に金メダルをもたらした。

　日本が同競技で金メダルを手にするのは、1966年バンコク大会以来、60年ぶりの快挙。ちなみに決勝戦において中国を破ったのは、五輪、世界選手権を含めて、史上初の出来事だった。まさに伝説となった。

　衝撃は8連覇の牙城が崩れた中国国内でも広まっている。大手メディア『捜狐』は「今回の敗北は、もはや我々が絶対王者ではないことを意味する」と落胆。さらに「これは誰か一人の問題ではなく、世代交代のタイミングでシステム全体が露呈した欠陥だ」とし、“絶対王朝”の崩壊に懸念を示した。

「日本はこの金メダル獲得に60年を要した。一方で中国卓球チームは金メダル以上のものを失った。男子チームがアジア大会で20年間無敗を誇ってきた自信が損なわれたのだ。『新たな対戦相手への準備が不十分だった』と認めた王浩監督の正直さは称賛に値するが、リードを守りきれず、劣勢に立たされた時に追いつけないという長年の問題に取り組まなければ、次はアジア大会だけにとどまらない敗北を喫するかもしれない」

　これまで長く覇権を握ってきた中国。彼らにとって今回の敗戦は、単なる金メダル逸失以上の意味を持ちそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]