「もはや絶対王者ではない」日本に許した大金星に“衝撃”　まさかの逆転負けに中国メディアは卓球王国の崩壊を懸念「金メダル以上のものを失った」【アジア大会】

中国撃破に歓喜する日本の面々(C)Getty Images

卓球王国からの大金星だ。

9月24日に愛知・名古屋アジア大会の卓球男子団体の決勝で中国と対戦した日本は、3戦先勝方式のなか3勝2敗で勝利。1966年バンコク大会以来、60年ぶりとなる金メダルを獲得した。

【動画】歴史を変えた世界1位撃破！ 張本の大金星シーンをチェック

窮地から這い上がった。前日の準決勝で韓国を3ー0で下し、1982年ニューデリー大会以来44年ぶりに決勝進出を決めていた日本は、8連覇中の絶対王者と対戦。先に王手をかけられる展開の中で2勝2敗と追いつき、最終第5試合はチーム最年少となる19歳の松島輝空が、同世代の温瑞博と対峙。3－2とリードすると、松島が勢いそのままにこの試合を制し、日本に金メダルをもたらした。

日本が同競技で金メダルを手にするのは、1966年バンコク大会以来、60年ぶりの快挙。ちなみに決勝戦において中国を破ったのは、五輪、世界選手権を含めて、史上初の出来事だった。まさに伝説となった。

衝撃は8連覇の牙城が崩れた中国国内でも広まっている。大手メディア『捜狐』は「今回の敗北は、もはや我々が絶対王者ではないことを意味する」と落胆。さらに「これは誰か一人の問題ではなく、世代交代のタイミングでシステム全体が露呈した欠陥だ」とし、“絶対王朝”の崩壊に懸念を示した。