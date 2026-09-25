「こっちの後押しをしてほしい」久保建英が４万人超え観衆に“異例”の注文「むしろブーイングをして…」
日本代表は９月24日、キューアンドエースタジアムみやぎでウルグアイ代表と対戦し、３－１で接戦を制した。
11分に代表デビュー戦の松木玖生が決めた衝撃弾で先制した日本は、42分に追いつかれたものの、後半アディショナルタイム１分に途中出場の塩貝健人のゴールで勝ち越しに成功。さらに、その５分後に上田綺世のダメ押し弾で勝負を決めた。
土壇場での勝利で、４万4070人の観衆が熱狂する展開となったものの、途中出場で流れを変える一端を担った久保建英は試合後、スタジアムを訪れたファンにこんな注文を付けた。
「雰囲気は良かったと思いますけど、強いて言うならば、相手のチャンスで盛り上がってほしくない（笑）。あれが、（GKの）早川選手がセーブしたのに盛り上がっていたのならいいんですけど。その前のサイドチェンジとかで盛り上がらずに、むしろブーイングをしてこっちの後押しをしてほしいなっていうのは、ベンチで（他の）選手たちと話してました」
25歳のレフティは、「後半に（ピッチに）入っちゃったら選手は意外とわからないんで、外から見てたらちょっと思いました」と続けた。
前半にベンチで試合を見て、思うところがあったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のウルグアイ戦出場19選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は衝撃デビューの23歳MF、１G１Aの上田や決勝弾の塩貝らも高評価
11分に代表デビュー戦の松木玖生が決めた衝撃弾で先制した日本は、42分に追いつかれたものの、後半アディショナルタイム１分に途中出場の塩貝健人のゴールで勝ち越しに成功。さらに、その５分後に上田綺世のダメ押し弾で勝負を決めた。
土壇場での勝利で、４万4070人の観衆が熱狂する展開となったものの、途中出場で流れを変える一端を担った久保建英は試合後、スタジアムを訪れたファンにこんな注文を付けた。
25歳のレフティは、「後半に（ピッチに）入っちゃったら選手は意外とわからないんで、外から見てたらちょっと思いました」と続けた。
前半にベンチで試合を見て、思うところがあったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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