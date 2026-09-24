台湾のグルメを紹介している日本人ユーチューバー男性が現地の夜市で料理がまずいと吐き出す様子が映った動画などが炎上し、台湾メディアが次々に取り上げている。

これに対し、男性は、「悪意ある切り取り」などと反論し、自らのチャンネルで釈明動画を公開した。ただ、なおも疑問や批判がくすぶっているようだ。

「マジでおいしくない！」「アルコール臭い。これ食えないわ」

男性は、2026年8月9日に自らのユーチューブチャンネル「ゾロの台湾グルメ」（登録者数13万人強）で投稿した動画で、台湾第2の都市、高雄市内の夜市を紹介した。そこで食べた料理を口にすると、顔をしかめて、プッと下に吐き出す様子を見せた。

ビールを飲みながら、男性は、こう吐き捨てるようにつぶやいた。そう言いながらも、男性の黄色いTシャツには、英語で「私たちは台湾が好き」と印字されていた。23年2月に投稿された動画では、台湾の海鮮料理店で食べた刺身がまずいと返金を求める様子が映っていた。男性は、女性料理長に対し、英語で「とてもまずくて失望した」という内容を伝えていた。こうした動画について、台湾のネット上で批判が相次ぎ炎上したとして、26年9月22日ごろになって、現地メディアが次々にその状況を報じた。男性が、メディアの取材に対し、「悪意の切り取りです。次の動画で釈明します」などと説明する様子も伝えられた。

男性は、台北市内で土産物店「奇跡の国 台湾」を経営しているが、現地料理を批判しながら台湾で金稼ぎしていると批判が出ていると現地メディアが指摘している。こうした騒ぎは、日本にも伝わり、ネット上で大きな話題になっている。

その後、男性は23日、ユーチューブを更新し、「大炎上の件について」と題して釈明する動画をアップした。そこでは、「一部の民度の低い台湾人のみなさまへ」との刺激的なサムネイルが掲げられていた。

刺し身が解凍せずに凍ったまま出されたと説明

その動画で、男性は、「皆さん、お騒がせしております」と切り出し、多くの人に見てもらえると思ってこのサムネイルにしたと説明した。2、3日前に、土産物店のグーグルレビューが約100件の書き込みで荒れて炎上を知ったといい、「本当にね、僕は、まったく身に覚えがみたいな感じでね」と明かした。炎上は過去に何度かあったので無視しようと思ったが、悪意の切り取りがあったので説明することにしたという。

夜市の動画については、韓国の豚キムチロールを食べて本当にまずいと思ったと強調した。「今も言ったるわ、マジでクソまずいから」と主張は変えず、過去に食中毒になって怖いと思ったので吐き出したと事情も明かした。台湾の夜市については、人が多く、美味しいものがない、臭豆腐臭いため、ユーチューブを始めた6年前から、嫌いだと言っていると説明した。

また、海鮮料理店での動画については、ネット上などで切り取られたと主張し、その前後も知ってほしいと訴えた。その部分の動画もアップしており、それを見ると、マグロの刺し身は解凍せずに凍ったまま出されたと店員にクレームを入れていた。しかし、代わりに注文したサーモンは凍っておらず、「美味しいよ」と喜んでいた。代金は支払ったといい、店員も「よかった」と言って仲直りし、お互いに「ごめんね」と言い合ったとしている。

男性は今回の動画で、「中国の人からいじめられて嫌なんじゃないですか？」と台湾の人たちに問いかけ、「同じことをしていません？」と一部の人たちに自覚を促した。チャンネルのプロフィールでは、「『本音でわかりやすい』をモットーに美味しかったら美味しい、不味かったら不味い、はっきり言うチャンネルです！」と称しており、動画でも、「また炎上すると思うけど、いいよ」とあきらめモードだ。一方で、「美味しいものはいっぱいあって、まずいのはまずいとウソつかないから、みな信用して台湾に遊びに来る」ともアピールしていた。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）