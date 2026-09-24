性的暴行疑惑を一貫して否定も…PSGのハキミ、上訴棄却で裁判へ
パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが、裁判にかけられることになったようだ。23日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。
2023年2月25日にインスタグラムでやり取りをしていた女性がハキミの自宅を訪れていたが、その際に暴行を受けたとその女性から訴えられたことで、2023年3月から予備捜査が開始されていた。
ハキミは一貫して容疑を否定しており、これまであらゆる手段を講じてこの訴訟の却下を求めてきたものの、今年2月に強姦罪で裁判にかけられることが確認された。その後も取り下げを求めていたが、6月19日にヴェルサイユ控訴院によってその訴えも退けられていた。
そして、ハキミはフランスの司法制度における最高裁判所にも上訴していたが、これも棄却されたことが判明し、同選手は強姦罪で裁判にかけられることになった模様で、来年にも開廷される可能性があることが伝えられている。
2023年2月25日にインスタグラムでやり取りをしていた女性がハキミの自宅を訪れていたが、その際に暴行を受けたとその女性から訴えられたことで、2023年3月から予備捜査が開始されていた。
ハキミは一貫して容疑を否定しており、これまであらゆる手段を講じてこの訴訟の却下を求めてきたものの、今年2月に強姦罪で裁判にかけられることが確認された。その後も取り下げを求めていたが、6月19日にヴェルサイユ控訴院によってその訴えも退けられていた。
そして、ハキミはフランスの司法制度における最高裁判所にも上訴していたが、これも棄却されたことが判明し、同選手は強姦罪で裁判にかけられることになった模様で、来年にも開廷される可能性があることが伝えられている。