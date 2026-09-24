寒暖差に注意 26日の東京都心は11月並みの気温で雨が冷たい 服装選びは慎重に
今週末は、北日本・東日本を中心に平年並みか低い気温が予想され、26日(土)の東京都心の最高気温は19℃と、11月上旬並みの予想です。長袖の出番となりそうです。日ごとの気温差が大きくなるため、服装選びは慎重になさってください。
今日24日 東日本・西日本で真夏日に
今日24日は、北海道の日本海側を除き、全国の広い範囲が高気圧の圏内で、日差しが出ました。
東日本や西日本を中心に気温が上がり、最高気温30℃以上の真夏日となった所が多くなりました。
午後2時までの最高気温は、桑名(三重県)と肝付前田(鹿児島県)で33.6℃を観測しました。
東京都心でも29.8℃と真夏日一歩手前まで気温が上がりました。昨日23日の日中は20℃前後で推移していましたが、それよりも10℃くらい気温が高くなりました。
明日25日(金)も西日本で真夏日 26日(土)は都心は20℃に届かない
明日25日(金)も、西日本では平年より高い気温で、最高気温は30℃前後の所が多いでしょう。一方、北日本や東日本では、上空の暖かい空気が一時的に南に下がり、この時期らしい気温となりそうです。
明後日26日(土)は、北日本や東日本を中心に、平年並みか低い気温でしょう。東京都心は一日を通して気温がほぼ横ばいで、最高気温は19℃の予想。11月上旬並みの涼しさとなるでしょう。日中、長い時間雨が降り、冷たい雨となりそうです。
一方、28日(月)以降は、全国的に、平年より高い気温が戻りそうです。
日ごとの気温差が大きいため、体調を崩さないよう十分お気をつけください。
服装指数 東京も週末は長袖の出番
この先、東海から九州、沖縄にかけて、日中は半袖で過ごせる日が続くでしょう。
東京も半袖で過ごせる日が多いですが、明後日26日(土)と27日(日)は長袖や薄手のジャケットの出番となりそうです。
北海道は、長袖の活躍する日が多いでしょう。また、朝晩は空気がヒンヤリとし、日中との気温差が大きいため、上着の脱ぎ着で上手に調節してください。
気温の差で体調を崩さないよう、服装選びは慎重になさってください。