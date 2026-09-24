今週末は、北日本・東日本を中心に平年並みか低い気温が予想され、26日(土)の東京都心の最高気温は19℃と、11月上旬並みの予想です。長袖の出番となりそうです。日ごとの気温差が大きくなるため、服装選びは慎重になさってください。

今日24日 東日本・西日本で真夏日に

今日24日は、北海道の日本海側を除き、全国の広い範囲が高気圧の圏内で、日差しが出ました。

東日本や西日本を中心に気温が上がり、最高気温30℃以上の真夏日となった所が多くなりました。

午後2時までの最高気温は、桑名(三重県)と肝付前田(鹿児島県)で33.6℃を観測しました。

東京都心でも29.8℃と真夏日一歩手前まで気温が上がりました。昨日23日の日中は20℃前後で推移していましたが、それよりも10℃くらい気温が高くなりました。

明日25日(金)も西日本で真夏日 26日(土)は都心は20℃に届かない

明日25日(金)も、西日本では平年より高い気温で、最高気温は30℃前後の所が多いでしょう。一方、北日本や東日本では、上空の暖かい空気が一時的に南に下がり、この時期らしい気温となりそうです。

明後日26日(土)は、北日本や東日本を中心に、平年並みか低い気温でしょう。東京都心は一日を通して気温がほぼ横ばいで、最高気温は19℃の予想。11月上旬並みの涼しさとなるでしょう。日中、長い時間雨が降り、冷たい雨となりそうです。

一方、28日(月)以降は、全国的に、平年より高い気温が戻りそうです。



日ごとの気温差が大きいため、体調を崩さないよう十分お気をつけください。

服装指数 東京も週末は長袖の出番

この先、東海から九州、沖縄にかけて、日中は半袖で過ごせる日が続くでしょう。

東京も半袖で過ごせる日が多いですが、明後日26日(土)と27日(日)は長袖や薄手のジャケットの出番となりそうです。

北海道は、長袖の活躍する日が多いでしょう。また、朝晩は空気がヒンヤリとし、日中との気温差が大きいため、上着の脱ぎ着で上手に調節してください。



気温の差で体調を崩さないよう、服装選びは慎重になさってください。