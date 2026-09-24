『トークサバイバー！』再始動＆11.10配信 佐久間宣行「もう一度ゼロから作るつもりで挑みました」
千鳥が出演するNetflixコメディシリーズ『トークサバイバー！』のシリーズ終了を惜しむ声が相次ぐ中、『トークサバイバー！DEAD or LAUGH』として再始動。11月10日よりNetflixにて配信されることが決定。ティザーアートが解禁され、企画演出＆プロデューサーの佐久間宣行からコメントが到着した。
【写真】『トークサバイバー！～トークが面白いと生き残れるドラマ～』フォトギャラリー
『トークサバイバー！』は、出演する芸人たちが自らのエピソードを武器に、面白くなければ即脱落というルールのもと、本気のトークで競い合うお笑いサバイバル。実力派俳優陣と芸人たちが繰り広げる本格ドラマの中で、突如台本のないトークバトルが始まり、芸人たちは己のトークだけで生き残りを目指す。
これまでシーズン1から3まで制作され、Netflixの日本発作品として初めてシーズン4を迎える『トークサバイバー！』。Netflixの日本発アンスクリプテッド作品を代表するシリーズのひとつとして熱い支持を集めてきた本シリーズは、シーズン3で「最終章」と銘打たれ、一度は幕を閉じた。しかし、シリーズ終了を惜しむ声が相次ぎ、このたび再始動を果たす。
シリーズを手がけてきた企画演出・プロデューサーの佐久間宣行も、「もう一度ゼロから、新しい『トークサバイバー！』を作るつもりで挑みました。結果、たくさん爆発してます。作ってよかったです」と手応えを語る。引き続き千鳥の大悟・ノブとタッグを組みながら、新たな芸人たちも迎え、再びゼロから作り上げた『トークサバイバー！』。果たして今回は、どんな笑いが“爆発”するのか？
新シリーズでは、アンスクリプテッドな状況の中、これまで以上に予測不能なトークバトルが繰り広げられる。世代もキャリアも関係なく、トークだけを武器に芸人たちが真剣勝負に挑む中、普段はMCとして番組を進行することも多い千鳥の大悟が、本作では一人のプレイヤーとして最前線に立ち、笑いを取りに行く姿も見どころの一つだ。
ティザーアートには、黒と赤のコントラストが印象的な背景の中、ガラスの破片が舞う中から現れる千鳥の二人の姿が。ハットをかぶり、どこか紳士的な佇まいを見せながらも、手招きをし挑発的な表情を浮かべる大悟。一方のノブは、眉を上げ、まるで猛獣のような表情を見せており、これまでのシリーズから一新された二人の新たな一面を捉えたビジュアルとなっている。
Netflixコメディシリーズ『トークサバイバー！DEAD or LAUGH』は、Netflixにて11月10日より世界独占配信。
佐久間宣行のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■企画演出・プロデューサー 佐久間宣行
シーズン3で一度完結するつもりだったので、配信後に「まだ見たい」「またやってほしい」という声を本当にたくさんいただいたことが、まず何よりうれしかったです。千鳥とも話す中で、まだ新しいことができるんじゃないかと思えたこと、そして今、もっと多くの人に知ってほしい、めちゃくちゃ面白い若手芸人たちがたくさんいること。その両方が、もう一度やろうと決めた大きな理由です。
一度きちんと終わらせた番組だからこそ、ただ続きを作るのではなく、もう一度ゼロから、新しい『トークサバイバー！』を作るつもりで挑みました。結果、たくさん爆発してます。作ってよかったです。ぜひ楽しみにしていてください！
【写真】『トークサバイバー！～トークが面白いと生き残れるドラマ～』フォトギャラリー
『トークサバイバー！』は、出演する芸人たちが自らのエピソードを武器に、面白くなければ即脱落というルールのもと、本気のトークで競い合うお笑いサバイバル。実力派俳優陣と芸人たちが繰り広げる本格ドラマの中で、突如台本のないトークバトルが始まり、芸人たちは己のトークだけで生き残りを目指す。
シリーズを手がけてきた企画演出・プロデューサーの佐久間宣行も、「もう一度ゼロから、新しい『トークサバイバー！』を作るつもりで挑みました。結果、たくさん爆発してます。作ってよかったです」と手応えを語る。引き続き千鳥の大悟・ノブとタッグを組みながら、新たな芸人たちも迎え、再びゼロから作り上げた『トークサバイバー！』。果たして今回は、どんな笑いが“爆発”するのか？
新シリーズでは、アンスクリプテッドな状況の中、これまで以上に予測不能なトークバトルが繰り広げられる。世代もキャリアも関係なく、トークだけを武器に芸人たちが真剣勝負に挑む中、普段はMCとして番組を進行することも多い千鳥の大悟が、本作では一人のプレイヤーとして最前線に立ち、笑いを取りに行く姿も見どころの一つだ。
ティザーアートには、黒と赤のコントラストが印象的な背景の中、ガラスの破片が舞う中から現れる千鳥の二人の姿が。ハットをかぶり、どこか紳士的な佇まいを見せながらも、手招きをし挑発的な表情を浮かべる大悟。一方のノブは、眉を上げ、まるで猛獣のような表情を見せており、これまでのシリーズから一新された二人の新たな一面を捉えたビジュアルとなっている。
Netflixコメディシリーズ『トークサバイバー！DEAD or LAUGH』は、Netflixにて11月10日より世界独占配信。
佐久間宣行のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■企画演出・プロデューサー 佐久間宣行
シーズン3で一度完結するつもりだったので、配信後に「まだ見たい」「またやってほしい」という声を本当にたくさんいただいたことが、まず何よりうれしかったです。千鳥とも話す中で、まだ新しいことができるんじゃないかと思えたこと、そして今、もっと多くの人に知ってほしい、めちゃくちゃ面白い若手芸人たちがたくさんいること。その両方が、もう一度やろうと決めた大きな理由です。
一度きちんと終わらせた番組だからこそ、ただ続きを作るのではなく、もう一度ゼロから、新しい『トークサバイバー！』を作るつもりで挑みました。結果、たくさん爆発してます。作ってよかったです。ぜひ楽しみにしていてください！