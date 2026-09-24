お正月の定番「おせち」に、国産牛1kgをドン！！ なんともわんぱくすぎる「背徳おせち」が登場します。

ファミリーマートは、2027年向け「おせち」の予約受付を9月24日から開始すると発表しました。今年は全36品をラインアップします。

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また、早期割引の期間を昨年より24日間延長したほか、若い世代の「おせち離れ」などを背景に、肉や魚介を中心としたオードブル商品も拡充しています。

■ 宮崎牛350gか国産牛1kg 選べる「背徳おせち」

ラインアップの中でもやはり目を引くのが、「背徳おせち」。

定番のおせち料理はもちろん、魚介や肉料理、洋風・中華メニューを64品目詰め合わせた三段重仕様。

それに加えて、質派のための「宮崎牛すき焼き用350g」か、量派のための「国産牛切り落とし1kg」のいずれかがセットになり、価格は各税込2万1384円です。

■ 若年層の「おせち離れ」に対応 オードブルを8品に拡充

ファミリーマートによると、近年は若い世代を中心に「おせち離れ」がみられ、正月の食卓でもステーキやすき焼きなどの鍋物、オードブルといった料理の需要が高まっているといいます。

そこで2027年向けでは、オードブル商品を昨年の5品から8品に拡充。ステーキハウス監修の肉中心の商品や、魚介中心の商品などをそろえています。

また、仕出し料理の老舗「八百彦本店」監修のおせちも、一段重から三段重までラインアップ。一段重は和風（税込1万778円）、二段重は和洋（税込1万8360円）、三段重は和洋中（税込3万2184円）と、段数に応じて異なる内容が用意されています。

このほか、人気キャラクターのおせちや、ホテル、老舗料理店が監修したおせちなど、全36品が展開されます。

■ 早割は11月30日まで 対象商品も15品に

早期割引の期間は11月30日午前9時までで、昨年より24日間延長。対象商品も昨年の10品から15品に増え、早期割引終了後価格から10％引きとなります。

通常予約は12月22日午後11時まで（八百彦本店のおせちは午前9時まで）。「ファミマオンライン」で予約を受け付けるほか、八百彦本店のおせちのみ、全国約1万6100店（沖縄県を除く）の店頭でも予約可能です。

店舗受け取りは12月31日、宅配は12月29日～31日の予定です。宅配の場合、商品によっては別途送料がかかります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026092402.html