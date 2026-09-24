「夫よ、ソファーなんかで寝てるから、ソファーにされちゃうんですよ……」



【写真】ご主人が妹に椅子にされている様子

そんなコメントとともに投稿された家族の写真が、Threadsで反響を集めている。





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ソファーに横向きで寝そべるお父さんと、その上に座る2人の子供たち…。



男の子は、脚のあたりに腰掛けながらスマートフォンを操作。女の子は、背中から腰のあたりに座り、すっかりくつろいだ様子を見せている。お父さんは顔を伏せたまま動く気配がなく、子どもたちも当然のように座っており、投稿文の通り“ソファー”のようになじんでいる姿が印象的な1枚だ。



SNSユーザーから

「そのまま寝れるの凄いです」

「これぞ幸せの形ですね」

「父ちゃん愛されてますねwww」

など、親子の距離感に温かい声が寄せられた今回の投稿について、投稿者のちえさんに話を聞いた。



ーー当時の様子を、詳しく教えてください。



ちえ：キッチンで家事をしている時にふとリビングを見ると、ソファーに寝ている夫の上に息子（中1）と娘（小6）が座っていました。思わず洗い物を中断して、写真を撮りました！



ーー写真のような光景は、ご家庭ではよくあるシーンなのでしょうか？



ちえ：夫は普段から、ソファーに根が生えているかのように寝そべっていることが多いです。普段は、娘か息子のどちらか一人が夫の上にいます。娘は夫をベッドにすることが多く、息子は夫の腿あたりを枕にして携帯を見ていることが多いです。兄妹一緒に夫の上にいるのは珍しくて、笑ってしまいました。



ーー“ソファー”にされていることについて、ご主人やお子さんは何か話されていますか？



ちえ：夫は「意外とこの重みが気持ち良い」と言っていました。子どもたちは「ちょっと座りにくいけど、ソファーが1個しか無いから仕方ない」と話していました。



ーー今回の投稿以外にも、ご家族のほっこりするエピソードがあれば教えてください。



ちえ：この写真を撮った後、私が娘と息子の間に座ったところ、それまで黙ってソファーになっていた夫が「ぐえええっ！」と大声を上げました。 失礼です。



我が家には猫が4匹おり、夫を椅子にするのが大好きな猫も一緒に乗っていることがよくあります。夫の上に娘、娘の上に猫、という光景は割とよくあり、実に可愛いです。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



ちえ：何気なく投稿したら、思った以上にコメントをいただけてびっくりしました。好意的なコメントがほとんどで、「仲良さそう」と言っていただけましたが、おそらく家族仲は良い方だと思います。自分にとっての日常に、たくさんの方から反響をいただけて嬉しかったです。



◇ ◇



ソファーで寝そべるご主人の上に、兄妹がそろって腰掛けていた今回の一枚。



ちえさんが思わず洗い物の手を止めた光景には、家族だからこその遠慮のなさと、そばにいることが当たり前になっている安心感がにじんでいる。



お父さんをベッドにしたり、枕にしたり、時には猫まで一緒に集まったり。ちえさん一家の愛情が、見ているこちらまで頬のゆるむような温かさを届けてくれる投稿だった。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）