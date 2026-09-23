滋賀県守山市で「ダチョウが徘徊している」と通報があり、付近では複数の目撃情報が警察に寄せられましたが、約2時間後に捕獲されました。移動動物園の経営者宅から脱走したとみられ、捕獲された結果、実際に逃げていたのは「エミュー」でした。

【写真を見る】【速報】「ダチョウが徘徊している」滋賀・守山市で複数の目撃情報も約2時間後に捕獲 逃げていたのは「エミュー」だった 移動動物園の経営者宅から脱走

23日午前6時45分ごろ、守山市吉身1丁目の交差点付近で、「ダチョウが徘徊している」と警察に通報がありました。

目撃された鳥は体長約2メートルで、付近では「ダチョウを目撃した」という内容の情報が警察に複数寄せられたということです。通報を受けて出動した警察官も午前7時ごろに市内を歩いているのを確認しましたが、その後、JR守山駅の方向に去っていったということです。

目撃された“ダチョウ”は移動動物園の経営者がペットとして飼育する「エミュー」で、最初の通報から約2時間が経過した午前8時40分ごろ、市内の集合住宅の敷地内で警察官が包囲する中、飼育員が捕獲したということです。

移動動物園によりますと、今回脱走したエミューは飼育しているアメリカダチョウとともに玄関先の庭で放し飼いし、扉は施錠していたということです。園の関係者はMBSの取材に「これまでこのようなことはなかったので、驚いている」と話しました。