改名の体験談が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】「30年間DQNネームで苦労」…間違いから解放された日

「えー私事ですが... 名前を改名しました！」



と家庭裁判所からの改名許可の書類を紹介したのは、ますけらさん（@mscr_0102）。



生まれてこのかた“30年間DQNネームで苦労した”と嘆くますけらさん。今回、仕事を退職したタイミングで心機一転手続きし、無事に自分の望む名前に改名できたということだ。



いったいどんな経緯があったのか…ますけらさんに話を聞いた。



--これまでご自身のお名前を、どのように感じられていましたか？



ますけら：以前の名前は尚哉（マサキ）でした。両親が読み仮名を先に考え、スピ系の画数大好き親戚おばさんが漢字の「尚哉」を指定したため、このような名前となったと聞いています。



名前ではじめて不便を感じたのは、学校の新学期です。クラスが変わり、先生が一人ずつ名前を読み上げるとき、小中高全ての先生が「ナオヤ」と呼んでいました。その都度訂正するのですが、実際には「結局こいつの名前はなお...まさきだよな？」という空気感が漂い、結局ほぼ100%名字で呼ばれ続けるという学生時代を過ごしました。



社会に出てからも不便の連続で、携帯の契約をした際には「ナオヤ」で契約されていたり、数年付き合った彼女にも「ナオヤ」だと思われていたり、名札をつける職場では振り仮名なしで「尚哉」と書かれることが多く、半ば「ナオヤ」として過ごしていました。



--今回の改名について、ご両親の反応は？



ますけら：両親には以前から改名の相談をしており、このたび30歳の誕生日を迎えたことと、同じタイミングで仕事を退職することが重なって、自身の負担を少なく改名できるチャンスだと考え、改名手続きをしました。



改名には大きく分けて家庭裁判所の許可と、役所での実際の名前の変更手続きの2つをする必要があります。投稿した写真は、家庭裁判所の許可が下りた際の書類です。費用としては印紙代、やりとりをするための切手代、名の変更を申し立てるに相当する書類代を準備する必要がありますが、合計で1000円くらいとリーズナブルに手続きすることができました。



許可が下りるまでは約2カ月間かかり、その間に電話、手紙、直接家庭裁判所に赴くということをしました。許可については個人によってケースバイケースなので、約2カ月というのは最速だったかと思われます。



--なかなか繁雑な手続きのようですね。



ますけら：裁判所に提出する書類の書式がかなり古く、「私の名前はトモコなのですが、身体が小さいという理由で幼少期から『ちい』と呼ばれており、自身も『ちい』を通名として利用してきたこともあり、『トモコ』のままだと生活に不便なため『ちい』に改名したいです」のような時代にそぐわない例文があり、困惑しました。



自分としては無職ながら多忙の日々の中、手隙で手続きを進めてまして、「やっと許可が下りた～」という胸をなで下ろす感覚でした。



--さまざまなご苦労を経て、ようやく新たな名前での人生が始まるというわけですね。



ますけら：新しい名前については両親と一緒に考えたため、「やったー！」という喜びというより「許可下りてよかったねー！」という安心感が勝る反応でした。同じ悩みを持っている仲間がたくさんいるという学びもありましたので、ぜひ参考にしていただければと思い投稿しました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「エエやん！名前ってほぼ毎日ついて回るもんな。頑張ったよあんたは。胸張って新しい名前名乗ってくれよな！」

「私は姓名どちらも改名してます。裁判所からの証明書原本をなくすと口座の名義変更ができなくなるので気をつけてください 。戸籍謄本にも名の変更は記載されるのですが、具体的に何から何に変えたのか記載されないこともあるので、ほんとに原本大切です！私はなくしました泣」

「私はDQNネームではありませんでしたが、両親が考えた名前を役所に父が一人で届を出す際に急遽思い付きで変更して名前を出し、しかしそれに納得しなかった母は当初考えていた名前をなるべく使うようにさせていたため、長年2つの全く異なる名の使用実績がありました。父は早くに亡くなっていたこともあり母と相談し20歳を機に名前を一新するために手続きを行い許可された経緯があります。それも今からは相当前だったため裁判所の判断姿勢も異なっていたのかも知れませんが、合理的理由があると判断してもらえたので、わりと早く許可が降りたように記憶しています」

など数々の励ましの声、同様の体験談が寄せられた今回の投稿。



現在の新しい名前は公開されていないが、心機一転のますけらさん。11月から自転車でのオーストラリア縦断に挑戦するそう。詳細は今後、SNSアカウントで紹介されるので、興味がある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）