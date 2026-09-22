「正直、こればっかりは…」まさかの４試合連続スタメン落ち…久保建英がクラブでの序列低下に本音。コンディションについては「本当に問題ない」
日本代表は９月22日、２日後に仙台で行われるウルグアイ戦に向けて千葉県内でトレーニングを実施した。
練習後、この日に合流したレアル・ソシエダの久保建英が取材に対応した。
北中米ワールドカップのオランダ戦で左膝を負傷した影響もあり、プレシーズンに出遅れたレフティは今季、クラブでの序列が低下し、ここ４試合連続でベンチスタート。直近のバレンシア戦は出番なしに終わった。
その現状について、「正直、こればっかりはどうしようもないんで、僕はやれることをやるだけかなと思います」とコメント。コンディションについては、「代表では試合に出られると思うので、その時に見てもらえたらなと思います」と語った。
W杯での負傷については、「本当はプレシーズンも最初から合流したかったんですけど、今は何ともないですけど、僕が思ってたよりは長かったかな」と話しつつ、「コンディション自体は、いまは本当に問題ないので、あとは試合に出ることかなと思います」と強調した。
表情は明るく、「こっちに来たら試合に出られるんで嬉しいです。出られるかわかんないですけどね」と本音を述べた。
もうコンディションは問題ない様子。クラブでの鬱憤を代表で晴らせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表、次の４年へいざ再始動！９月・10月シリーズに招集されたメンバーを一挙紹介！
練習後、この日に合流したレアル・ソシエダの久保建英が取材に対応した。
北中米ワールドカップのオランダ戦で左膝を負傷した影響もあり、プレシーズンに出遅れたレフティは今季、クラブでの序列が低下し、ここ４試合連続でベンチスタート。直近のバレンシア戦は出番なしに終わった。
その現状について、「正直、こればっかりはどうしようもないんで、僕はやれることをやるだけかなと思います」とコメント。コンディションについては、「代表では試合に出られると思うので、その時に見てもらえたらなと思います」と語った。
W杯での負傷については、「本当はプレシーズンも最初から合流したかったんですけど、今は何ともないですけど、僕が思ってたよりは長かったかな」と話しつつ、「コンディション自体は、いまは本当に問題ないので、あとは試合に出ることかなと思います」と強調した。
表情は明るく、「こっちに来たら試合に出られるんで嬉しいです。出られるかわかんないですけどね」と本音を述べた。
もうコンディションは問題ない様子。クラブでの鬱憤を代表で晴らせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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