守り抜いたローテーション、山本由伸 明日23日パドレス戦で28度目、レギュラーシーズン最後の先発へ MLB随一の安定感、全体トップQS率は驚異的『77.8』
◇MLB ドジャース-パドレス(日本時間23日、ドジャー・スタジアム)
ドジャースの山本由伸投手が、今季レギュラーシーズン最後の先発登板と予想される明日23日のパドレス戦。今季は開幕から先発ローテーションを守りつづけ、チームトップの28度目の先発マウンドに立つこととなります。
山本投手はドジャースのローテーションを担う先発陣では、唯一ここまで離脱することなくプレーし続けてきました。積み上げた先発登板試合数はチームトップの27試合。しかも好調を維持し続け、投げれば好投を披露。その安定感を証明するかのように、MLB全体トップとなる21度のQSを記録しています。そしてMLB自身キャリアハイの14勝を挙げ、防御率は『2.51』でリーグ3位につけています。
またQS率『77.8』でもMLB全体1位。WHIPは『0.87』でジェーコブ・ミジオロウスキー投手に次ぐリーグ2位(MLB全体でも2位)で、並み居る好投手をしのぐ成績をおさめています。
特に驚異的なのは、シーズン終盤にきても直近の2試合では圧巻の内容。10日のレッズ戦では7回1失点3安打でおさえ、16日のレッズ戦では7回無失点1安打と完璧に相手打線を手玉に取りました。これまで中6～7日で先発ローテーションを守ってきた山本投手にとっては、明日23日のパドレス戦が今季レギュラーシーズン最後の先発マウンドとなる見込み。どんな投球で締めくくるのか注目されます。