◇MLB ドジャース-パドレス(日本時間23日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が、今季レギュラーシーズン最後の先発登板と予想される明日23日のパドレス戦。今季は開幕から先発ローテーションを守りつづけ、チームトップの28度目の先発マウンドに立つこととなります。

山本投手はドジャースのローテーションを担う先発陣では、唯一ここまで離脱することなくプレーし続けてきました。積み上げた先発登板試合数はチームトップの27試合。しかも好調を維持し続け、投げれば好投を披露。その安定感を証明するかのように、MLB全体トップとなる21度のQSを記録しています。そしてMLB自身キャリアハイの14勝を挙げ、防御率は『2.51』でリーグ3位につけています。

またQS率『77.8』でもMLB全体1位。WHIPは『0.87』でジェーコブ・ミジオロウスキー投手に次ぐリーグ2位(MLB全体でも2位)で、並み居る好投手をしのぐ成績をおさめています。

特に驚異的なのは、シーズン終盤にきても直近の2試合では圧巻の内容。10日のレッズ戦では7回1失点3安打でおさえ、16日のレッズ戦では7回無失点1安打と完璧に相手打線を手玉に取りました。