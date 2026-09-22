滋賀県の琵琶湖で水上バイクの男性が行方不明になり警察などが捜索を続けていましたが、22日、男性と見られる遺体が見つかりました。

【写真を見る】【速報】滋賀・琵琶湖で遺体がみつかる 水上バイクで戻らなかった3人の捜索に向かった知人男性か ライフジャケットなど類似 3人は救助されるも男性はきのうから行方不明

21日午前11時半ごろ、大津市の水上バイクのレンタル店から「水上バイクを貸した男性3人が戻ってこない」と警察に通報がありました。

警察などが琵琶湖を捜索し、3人は夕方から夜にかけて相次いで救助され、いずれも命に別状はないということです。

一方、午後5時ごろに「自分が探しに行く」と言って捜索に向かった知人の会社員の男性（48）の行方が分からなくなっていました。

22日も朝から警察と消防が捜索を行っていましたが、警察によりますと午後3時過ぎ「人のようなものが浮いている」と通報があったということです。

その後の捜索で、琵琶湖の沖合で浮いている遺体が発見されました。消防によりますと着用していたライフジャケットや体格が類似していたということで、行方不明になった男性とみられています。

警察が身元の確認を進めるとともに、21日の水難事故との関連を調べています。