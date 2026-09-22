元日本代表DF西大伍氏、女優・加村真美さんとの結婚を発表
元日本代表DF西大伍氏が、女優の加村真美さんとの結婚をSNSで発表した。
2人は連名で次のように報告した。
「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、この度、私たちは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これまでたくさんの方に支えていただきながら、それぞれの場所で活動を続けることができました。本当にありがとうございます。これからは二人で支え合いながら、それぞれの仕事にも変わらず真摯に向き合っていきたいと思います。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」
現在39歳の西氏は、現役時代に北海道コンサドーレ札幌や鹿島アントラーズなどで活躍。鹿島時代にはJ1リーグやAFCチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。日本代表では2キャップを刻み、2025年にいわてグルージャ盛岡で現役を引退していた。
2人は連名で次のように報告した。
「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、この度、私たちは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これまでたくさんの方に支えていただきながら、それぞれの場所で活動を続けることができました。本当にありがとうございます。これからは二人で支え合いながら、それぞれの仕事にも変わらず真摯に向き合っていきたいと思います。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」
【画像】西大伍氏、加村真美さんとの結婚を報告
報告です。 pic.twitter.com/1MzPahro99— 西大伍 Daigo Nishi (@daigonishi22) September 22, 2026
ご報告です pic.twitter.com/iutMZyJoUn— 加村 真美 (@mami__12) September 22, 2026