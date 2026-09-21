9月19～20日、愛知・名古屋アジア大会の開会式に出席されるため、愛知県を訪問された天皇皇后両陛下。20日には、長久手市にある「ジブリパーク」に足を運ばれた。

両陛下は、スタジオジブリの宮崎吾朗監督の案内で、作品の名場面を再現した体験型展示「ジブリのなりきり名場面展」をご覧に。なかでも注目を集めたのが、映画『千と千尋の神隠し』の電車のシーンを再現したコーナーでのご様子だった。

お二人は、同作品の人気キャラクター「カオナシ」の隣にご着席。側近が天皇陛下のスマートフォンで記念撮影を行った。「カオナシ」をご覧になった雅子さまは、「手がちっちゃい」とお話しになっていたという。

「天皇陛下が自らスマートフォンを取り出され、お付きの方に撮影をお願いされるというのは、大変珍しい光景です。陛下は『こういうシーンがありましたね』とおっしゃっていたので、この作品をご覧になったことがあったのでしょう。そうしたこともあったのでしょうか、雅子さまが『カオナシ』の隣の席を陛下に譲られる場面もありました」（皇室担当記者）

両陛下とカオナシの3ショットは、Xで大きな話題となり、絶賛の声が相次いでいる。

《すごいほっこりした》

《わーなんとレアなこと》

《カオナシ緊張してる…》

《流石のカオナシも緊張するやろて》

《スゲェ写真だな…陛下めっちゃ楽しそう》

国民と同じ目線で文化や芸術を楽しまれる両陛下のお姿に、多くの人々が心を癒されたことだろう--。