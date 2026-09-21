ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の秋冬の新商品を9月25日から順次、発売します。スウェットシリーズの新作「ジップパーカー」や、「スウェットトレーナー」の新色「ライトグレー」などがラインアップされています。

【写真】新作“ジップパーカー”がかっこいい！ スウェット新色、腕時計も全部、チェック！

ジップパーカーは、毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用。カラーは「くろ」のみ、サイズはM、L。価格は3990円（以下、税込み）です。

スウェットトレーナーは、ジップパーカーと同じくUSAコットン素材を使用。カラーはくろとライトグレー。サイズは「くろ」がS～XLの4タイプ。「ライトグレー」がS～Lの3タイプ。2990円。

さらに、ジップパーカーやスウェットトレーナーと同じ素材の「スウェットパンツ」（2色、各2990円）、手編みのようにざっくりと編まれた「ローゲージソックス」（3色、各649円）も同日、新登場します。

また、ファミリーマートは、今年4月に発売した、シチズン時計と共同開発した「腕時計」の抽選販売をECサイト「ファミマオンライン」（1998円）で行っています。カラーは「しろ」「くろ」の2色。抽選販売の受付は9月28日午後11時59分までです。