【レベル４土砂災害危険警報】東京都・千代田区に発表 14:49時点
気象台は、21日午後2時49分に、レベル４土砂災害危険警報を千代田区に発表しました。
【特別警報（土砂災害）】大島にレベル５土砂災害特別警報を発表しています。土砂災害に最大級の警戒をしてください。
【土砂災害警報（発表中）】
■千代田区
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■中央区
●レベル２土砂災害注意報
■港区
●レベル４土砂災害危険警報
■新宿区
●レベル３土砂災害警報
■文京区
●レベル３土砂災害警報
■台東区
●レベル３土砂災害警報
■墨田区
●レベル２土砂災害注意報
■江東区
●レベル２土砂災害注意報
■品川区
●レベル４土砂災害危険警報
■目黒区
●レベル４土砂災害危険警報
■大田区
●レベル４土砂災害危険警報
■世田谷区
●レベル３土砂災害警報
■渋谷区
●レベル４土砂災害危険警報
■中野区
●レベル２土砂災害注意報
■杉並区
●レベル２土砂災害注意報
■豊島区
●レベル２土砂災害注意報
■北区
●レベル３土砂災害警報
■荒川区
●レベル３土砂災害警報
■板橋区
●レベル２土砂災害注意報
■練馬区
●レベル２土砂災害注意報
■足立区
●レベル２土砂災害注意報
■葛飾区
●レベル２土砂災害注意報
■江戸川区
●レベル２土砂災害注意報
■八王子市
●レベル２土砂災害注意報
■立川市
●レベル２土砂災害注意報
■武蔵野市
●レベル２土砂災害注意報
■三鷹市
●レベル２土砂災害注意報
■青梅市
●レベル２土砂災害注意報
■府中市
●レベル２土砂災害注意報
■昭島市
●レベル２土砂災害注意報
■調布市
●レベル２土砂災害注意報
■町田市
●レベル２土砂災害注意報
■小金井市
●レベル２土砂災害注意報
■小平市
●レベル２土砂災害注意報
■日野市
●レベル２土砂災害注意報
■東村山市
●レベル２土砂災害注意報
■国分寺市
●レベル２土砂災害注意報
■国立市
●レベル２土砂災害注意報
■福生市
●レベル２土砂災害注意報
■狛江市
●レベル２土砂災害注意報
■東大和市
●レベル２土砂災害注意報
■清瀬市
●レベル２土砂災害注意報
■東久留米市
●レベル２土砂災害注意報
■武蔵村山市
●レベル２土砂災害注意報
■多摩市
●レベル２土砂災害注意報
■稲城市
●レベル２土砂災害注意報
■羽村市
●レベル２土砂災害注意報
■あきる野市
●レベル２土砂災害注意報
■西東京市
●レベル２土砂災害注意報
■瑞穂町
●レベル２土砂災害注意報
■日の出町
●レベル２土砂災害注意報
■檜原村
●レベル２土砂災害注意報
■奥多摩町
●レベル２土砂災害注意報
■大島町
●レベル５土砂災害特別警報
■利島村
●レベル４土砂災害危険警報
■新島村
●レベル４土砂災害危険警報
■神津島村
●レベル４土砂災害危険警報
■三宅村
●レベル３土砂災害警報
■御蔵島村
●レベル３土砂災害警報
■八丈町
●レベル２土砂災害注意報
■青ヶ島村
●レベル２土砂災害注意報