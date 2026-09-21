【速報】台風25号 伊豆大島や本州(静岡県)の一部が暴風域に入りました
今日21日13時現在、大型で強い台風25号は、八丈島の西約50キロを1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。伊豆大島や本州(静岡県)の一部が暴風域に入りました。
台風25号 暴風域に入りました
今日21日13時現在、大型で強い台風25号は、八丈島の西約50キロを1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。東京都の伊豆大島や本州(静岡県)の一部が風速25メートル以上の暴風域に入りました。また、14時の推定では、千葉県の房総半島の南端も暴風域に入っているとみられます。
伊豆諸島では、21日夕方にかけて一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。また、東海や関東、東北では海上を中心に非常に強い風が吹き、台風の進路や発達の程度によっては、暴風となる地域や期間が拡大する可能性があります。
また、伊豆諸島の大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されており、これまでに経験したことのないような大雨となっています。東海や関東甲信、東北では非常に激しい雨や局地的に猛烈な雨が降って、大雨となる見込みです。暴風、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒し、高波にも警戒して下さい。