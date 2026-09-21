題名『チアダンス。』母から届いた“踊るブロッコリー”に9.8万いいね 娘はチアダンス講師「なんか泣けてくる」
まるでチアダンスを踊っているかのような、躍動感あふれるブロッコリーの写真がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。saeさん（@1222_sae_）が「久々に母から送られてきたLINE 題名『チアダンス。』シュールすぎて笑った」と投稿した画像には9.8万いいねが集まり、シュールな見た目と微笑ましい親子のやり取りに多くの反響が寄せられた。写真が送られてきた経緯や、普段のお母さんとのやり取りについて、saeさんに話を聞いた。
【写真】「どの子が好き？」親子で盛り上がった“チアダンス”ブロッコリー
--お母さんから「チアダンス。」という言葉とともにブロッコリーの写真が届いた時、どう思いましたか。
「最初はブロッコリーの写真が来て『何だろう？』と思いましたが、チアダンスと文を見ると、ますますチアダンスをしているブロッコリーに見えてきました。私が現在チアダンススクールの講師をしているからなのか、母にはブロッコリーがチアダンスをしているように見えたみたいです」
--お母さんは普段、どのような方なのでしょうか。
「普段から少し抜けているところもあり、いつも家族を笑わせて、笑顔にしてくれる存在です！」
--その後、お母さんとはどのようなやり取りをしましたか。
「だんだんブロッコリーたちがチアダンスをしているように見えてきて、母には『確かに見えるね！笑』と返信しました。その後、どのブロッコリーが好きか会話しました」
--撮影されたブロッコリーは、その後どうなったのでしょうか。
「口頭で聞いたので確かではないのですが、茹でて、マヨネーズで調理したと言っていたと思います」
--投稿には多くの反響が寄せられました。印象に残っているコメントや、反響を受けて感じたことを教えてください。
「母のことを『素敵なお母さんですね』という声をたくさんいただき、普段は母のありがたみをなかなか感じることはできないのですが、改めて自分の母を大切にしようと思えました。また、『なんか泣けてくる…』『応援してるんだね』というコメントをいただき、私も頑張ろう！と思えました」
--お母さんから「チアダンス。」という言葉とともにブロッコリーの写真が届いた時、どう思いましたか。
「最初はブロッコリーの写真が来て『何だろう？』と思いましたが、チアダンスと文を見ると、ますますチアダンスをしているブロッコリーに見えてきました。私が現在チアダンススクールの講師をしているからなのか、母にはブロッコリーがチアダンスをしているように見えたみたいです」
--お母さんは普段、どのような方なのでしょうか。
「普段から少し抜けているところもあり、いつも家族を笑わせて、笑顔にしてくれる存在です！」
--その後、お母さんとはどのようなやり取りをしましたか。
「だんだんブロッコリーたちがチアダンスをしているように見えてきて、母には『確かに見えるね！笑』と返信しました。その後、どのブロッコリーが好きか会話しました」
--撮影されたブロッコリーは、その後どうなったのでしょうか。
「口頭で聞いたので確かではないのですが、茹でて、マヨネーズで調理したと言っていたと思います」
--投稿には多くの反響が寄せられました。印象に残っているコメントや、反響を受けて感じたことを教えてください。
「母のことを『素敵なお母さんですね』という声をたくさんいただき、普段は母のありがたみをなかなか感じることはできないのですが、改めて自分の母を大切にしようと思えました。また、『なんか泣けてくる…』『応援してるんだね』というコメントをいただき、私も頑張ろう！と思えました」