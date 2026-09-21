【ブンデスリーガ】フランクフルト 2－2 フライブルク（日本時間9月19日／ドイチェ・バンク・パルク）

【映像】上手い！鈴木唯人、完璧タイミング→“神ダイレクトボレー”

フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が、今季4点目となる豪快なダイレクトボレーを叩き込んだ。絶妙なタイミングで走り込んで強烈な一撃を突き刺し、ファンからも歓喜の声が上がっている。

フライブルクは日本時間9月19日、ブンデスリーガ第4節でフランクフルトと対戦。トップ下で先発出場した鈴木は、フランクフルトの堂安律、小杉啓太との日本人対決に臨んだ。

すると1－2で迎えた48分、衝撃のゴラッソが飛び出す。GK長田澪のパスを起点に左サイドからビルドアップを進めるフライブルクは、DFヨルディ・マケンゴのスルーパスからMFデリー・シェアハントが裏へ抜け出す。

シェアハントはボックス左脇まで侵入すると、ファーサイドへクロス。ボールは一見すると誰もいないスペースへ向かっていく。

しかし、そこへ走り込んできたのが鈴木だった。クロスに合わせて絶妙に歩幅を調整すると、最後は右足を一閃。強烈なダイレクトボレーがニアサイドを射抜き、そのままゴールネットに突き刺さった。

開幕戦でハットトリックを達成した鈴木にとって、リーグ戦では3試合ぶりとなるゴール。鮮烈な一撃にSNSでは「すげえええ」「すげえボレー」「ボレーめっちゃうまいやん」「ゴラッソ！」「どこから出てきた？」「鈴木絶好調だな」「これはワールドクラス」といった声が寄せられた。

鈴木のゴールで同点に追いついたフライブルクは、そのまま2－2のドロー。今季の無敗を継続した。また、鈴木はリーグ戦4ゴールとなり、バイエルンのMFミカエル・オリーセらと並んで得点ランキングのトップタイに再浮上している。（ABEMA／ブンデスリーガ）