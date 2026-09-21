パヘスは8月下旬に死球を受けてIL

【MLB】ドジャース 3ー1 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦後に取材に応じ、大谷翔平投手の復帰は「次のシリーズ中に復帰する可能性はある」と言及した。

大谷は10日（同11日）に右上腕二頭筋の違和感のため、8日（同9日）に遡って負傷者リスト（IL）入りした。ポストシーズンでは登板することなく打者での出場が見込まれる。大谷は徐々にスイングの強度を上げ、19日（同20日）の試合前には異例のベースランニングも実施している。

試合後の会見で、指揮官は大谷がライブBPを行うか聞かれると「彼はすでにコーチの投球を打っている。ただ、投手が投げるようなライブBPにはならないと思う。いずれにせよ彼は良い状態にある」とし、復帰に向けて前進しているようだ。

ロバーツ監督は、8月下旬に左手の骨折のためIL入りしたアンディ・パヘス外野手が22日（同23日）に復帰する見込みだとし、「その後に」大谷が合流するとした。これまでも23日（同24日）を焦点としていたが、改めて説明した形だ。

ドジャースは大谷とパヘスが欠く中で、過去14年間で13度目の地区優勝を達成した。いよいよポストシーズンが迫る中、ついに打線が“完全体”となりそうだ。（Full-Count編集部）