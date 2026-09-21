不安的中だ。大相撲秋場所８日目（２０日、東京・両国国技館）、綱取りに挑む大関霧島（３０＝音羽山）が幕内美ノ海（３３＝木瀬）に押し倒されて痛恨の３敗目。取組後は取材対応せず、国技館を後にした。

今場所の綱取りには優勝のみならず、好成績と好内容が求められていた。だが、残りを全勝して優勝しても１２勝どまりで場所後の横綱昇進は絶望的。浅香山審判部長（元大関魁皇）は「厳しく見られても仕方がない。（好成績で優勝の条件は）場所前から言っている通り、絶対的に変わらない。簡単にはいかない」との見方を示した。

最大の懸念が現実となった。かねて先代師匠の陸奥親方（元大関霧島）は、霧島が格下に取りこぼす〝悪癖〟を指摘。今場所も平幕を相手に３敗を喫し、課題を克服することができなかった。

陸奥親方は「（格下に）コロッと負けるのは毎回、毎場所同じ。３日目（高安戦）に負けた時も（立ち合いで）半歩下がっている。下がってから出ようとしたところを狙われた。ああいう負け方が多い。立ち合いで押し込んでいれば食わないんだけど」と苦言を呈する。

さらに、霧島が稽古熱心とされていることにも「俺はそんなに稽古しているとは思わない」とピシャリ。「自信がないから勝てないのか、まだ稽古が足りないのか。（突破口は）自分で見つけないといけない」と一層の精進を求めた。

もちろん、厳しい言葉は親心の表れでもある。先代師匠は「上（横綱）にあがってほしい。期待はしているんだけど…」。霧島が番付の頂点に立つ日は訪れるのか。