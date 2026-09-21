台風接近でエンタメ界に打撃 『ロッキン』『東京ゲームショウ』など中止相次ぐ
台風25号の接近に伴い、21日に開催予定だったイベントが相次いで中止となっている。
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」全出演アーティスト
野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FES. 2026』（9月12～13日、19～21日／千葉市蘇我スポーツ公園）は20日、公式サイトを通じ、台風25号の影響を受け、21日の開催を中止すると報告。「明日9月21日（月・祝）は、台風25号の影響により本日を大幅に上回る雨量が終日にわたって予測されており、台風の最接近に伴い強風も見込まれています。そのため、会場内外の安全確保が困難であると判断いたしました。誠に残念ではございますが、明日9月21日（月・祝）の公演を中止とさせていただきます」とした。
ポケモンカードゲームの大型公式大会『チャンピオンズリーグ2027 横浜』（会場：パシフィコ横浜）公式サイトでも「日頃よりポケモンカードゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風25号の接近に伴う悪天候および交通機関への影響を考慮し、お客様ならびに関係者の安全確保を最優先とした結果、誠に残念ながら9月21日（月・祝）の「チャンピオンズリーグ2027 横浜」は【開催中止】とさせていただきます」と伝えられた。
千葉・幕張メッセで開催中の日本最大級のゲームイベント『東京ゲームショウ2026』（TGS）も「台風の接近により午後以降に風雨が強まることが予想され、交通機関への影響や、来場者・関係者の帰宅が困難となる可能性もあることから、すべての参加者および関係者、出展社の安全を最優先に考慮し、終日の開催を中止することといたしました」とした。
そのほかにも、ソロアーティストNissyによる『Nissy Entertainment Variety Show ～歌えなくても、エンタメってあったじゃん！～』公演（ぴあアリーナMM）、「ぷしゅソングフェス2026-2027」埼玉公演など、連休中のエンタメ業界に大きな影響が及んでいる。
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」全出演アーティスト
野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FES. 2026』（9月12～13日、19～21日／千葉市蘇我スポーツ公園）は20日、公式サイトを通じ、台風25号の影響を受け、21日の開催を中止すると報告。「明日9月21日（月・祝）は、台風25号の影響により本日を大幅に上回る雨量が終日にわたって予測されており、台風の最接近に伴い強風も見込まれています。そのため、会場内外の安全確保が困難であると判断いたしました。誠に残念ではございますが、明日9月21日（月・祝）の公演を中止とさせていただきます」とした。
千葉・幕張メッセで開催中の日本最大級のゲームイベント『東京ゲームショウ2026』（TGS）も「台風の接近により午後以降に風雨が強まることが予想され、交通機関への影響や、来場者・関係者の帰宅が困難となる可能性もあることから、すべての参加者および関係者、出展社の安全を最優先に考慮し、終日の開催を中止することといたしました」とした。
そのほかにも、ソロアーティストNissyによる『Nissy Entertainment Variety Show ～歌えなくても、エンタメってあったじゃん！～』公演（ぴあアリーナMM）、「ぷしゅソングフェス2026-2027」埼玉公演など、連休中のエンタメ業界に大きな影響が及んでいる。