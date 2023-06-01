前方にいた女性に軽乗用車を衝突させて殺害しようとしたなどとして、埼玉県川口市の53歳の男が逮捕されました。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、川口市の自称トラック運転手・柳館永作容疑者（53）です。

警察によりますと、柳館容疑者はきのう（20日）午前7時前、川口市の路上で乗っていた軽乗用車を発進させて、運転席側のドア枠をつかんでいた20代の女性をひきずったほか、前方にいた40代の女性に衝突させて殺害しようとした疑いがもたれています。

20代と40代の女性は親子で、2人は病院に搬送されましたが、いずれも軽傷です。

警察によりますと、この事件の直前、娘が自宅近くのコンビニで買い物をして帰宅する途中、車に乗った柳館容疑者が後をつけてきたということです。

その後、車を降りた柳館容疑者が親子が住む集合住宅に入ってきたことから、不審に思った娘が声を掛けると逃走。娘と、娘の叫び声で駆けつけた母親が、車に乗り込んだ柳館容疑者を取り押さえようとしたところ、車を発進させたということです。

柳館容疑者と親子2人は面識がないということです。

柳館容疑者は警察の取り調べに、「車から振り下ろしたり、衝突させようとしていない」「殺害するなんて、考えていない」と、容疑を否認しています。