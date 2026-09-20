愛知・名古屋アジア大会のバスケットボール男子決勝（２０日、ＩＧアリーナ）の日韓戦を前に、韓国代表のバスが連絡もなく現れず、最終調整を中止することになり大きな波紋を呼んでいる。

運命の日韓戦を控え、まさかのアクシデントが発生だ。韓国放送局「ＳＰＯＴＶ」は「決勝の相手は、予選で勝利した〝宿敵〟日本だ。この日、代表チームは決勝戦に先立ち、午前中に別の体育館でシュート練習などを行い、体をほぐす予定だった。しかし、この練習は中止となった。理由は、バスが現れなかったためだ。午前１０時台に手配された車両が、これといった説明もなく姿を見せなかったため、代表チームは練習を中止せざるを得なくなった」と報道。運営側のミスでバスが来なかった上に、運営側から連絡もなかったことから代替案も模索できず、重要な最終調整が急遽中止に追い込まれたというのだ。

同局は「名古屋アジア大会では常識が通用しないほどの事件や事故が相次いでいるが、日本との決勝を控えてバスの件が練習を妨害したという点から、疑念が深まるのは避けられない。日本は実に６４年ぶりにバスケットボール代表チームが決勝の舞台に立ったからだ。意図的な行為ではないかと疑われる理由である」と糾弾。自国開催の日本の金メダルを〝後押し〟するために、運営側が意図的に韓国側の練習を妨害したとの主張を展開した。

日韓戦を前にまさかのアクシデントが起きたことで、不穏なムードが漂っている。