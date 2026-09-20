先月、神奈川県相模原市の農道で17歳の男子高校生が死亡した事件で、警察は20日、10代の少年4人を殺人の疑いで再逮捕しました。

この事件は先月、相模原市の農道で高校2年生の清水刹那さん（17）が倒れているのが見つかり、脳挫傷により死亡したものです。

警察はこれまでに、事件当時、清水さんと一緒にいた友人の男子中学生の顔を殴るなどしてケガをさせた疑いで16歳と17歳の少年4人を逮捕していました。

その後の捜査で、清水さんの死亡にも関与した疑いが強まったことから、警察は20日、清水さんの頭を殴るなどして殺害したとして、殺人の疑いで少年4人を再逮捕しました。

頭部に強い衝撃が加えられた状況などから、凶器が使用された可能性もあるということですが、捜査関係者によりますと、凶器のようなものは見つかっていないということです。

これまでの捜査関係者などへの取材によりますと、現場の近くの防犯カメラには、少年4人が乗った車が清水さんと男子中学生が乗ったバイクを追いかける様子が映っていて、少年4人は事件直前までに、この車で少なくとも数分間にわたってバイクを追っていたということです。

また、事件が起きる前、4人と清水さんらの間には、清水さんの仲間のバイクをめぐる盗難トラブルがあったと関係者が証言しているということで、警察が経緯を調べています。