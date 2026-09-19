「劇場版 40までにしたい10のこと」2027年公開決定 風間俊介＆庄司浩平らファンミーティングでサプライズ発表「雀と慶司の日々を変わらず描いていきます」
【モデルプレス＝2026/09/19】2025年7月よりテレビ東京で放送されたドラマ「40までにしたい10のこと」の映画化が決定。「劇場版 40までにしたい10のこと」として、2027年1月22日（金）より全国の劇場で公開することが発表された。
【写真】人気BLドラマ1年越しファンミが盛況
放送開始以降、毎話SNSでトレンド入りを果たすなど、大人の不器用でピュアな年の差オフィスラブに大きな反響とときめきの声が広がったドラマ「40までにしたい10のこと」。原作は、わずか3巻で累計発行部数130万部超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位を獲得したマミタによる同名。本作の主人公は、40歳目前の“枯れた”アラフォー上司・十条雀。人生の節目にふと感じた焦りから“40までにしたい10のことリスト”を作成し、そのリストをイケメンアラサー部下の田中慶司に偶然見られたことで物語が展開していく年の差オフィスラブストーリーだ。
ドラマ版に引き続き、数多くの作品で唯一無二の存在感を示す実力派俳優・風間俊介が雀役を、抜群のスタイルと繊細な演技力でブレイク中の若手俳優・庄司浩平が雀をまっすぐに想う慶司役を務める。さらに、平子祐希（アルコ＆ピース）、平井亜門、高山璃子、ワタナベケイスケ、横山由依、宮澤佐江、三石琴乃（声の出演）といった、ドラマ版を彩った魅力あふれるキャスト陣の続投も決定。作品の世界観を支える個性豊かなキャラクターたちがスクリーンに勢揃いし、映画ならではの物語をより一層鮮やかに彩る。
また、9月19日にはファンミーティングイベントが開催され、“ワンチーム感謝祭でやりたい10のこと”と題した企画を実施。風間と庄司がお互いのキャラクターを交換して即興演技を披露したほか、マニアックイズやクッキング企画など、盛りだくさんの内容で行われた。さらに、ドラマから続投となるワタナベ、平井、高山が現場に駆け付け、映像で平子が登場。そしてイベント終盤で、映画化決定がサプライズ発表されると、会場に集まったファンからは大きな悲鳴と拍手が沸き起こり、溢れんばかりの祝福と歓喜の熱気に包まれた。会場は終始盛り上がり、タイトル通り“ワンチーム”感溢れる温かいイベントとなった。
解禁されたメインビジュアルでは、職場では「上司と部下」、そして休日には「恋人」として過ごす雀と慶司のさまざまな表情や思い出の瞬間の場面カットが、スマートフォンのカメラロールを模した形で、散りばめられている。愛おしい時間が滲み出た写真たちは、スクリーンで紡がれる新たな物語への期待が高まる、多幸感たっぷりの仕上がりとなっている。
そして、風間、庄司、池田千尋監督、原作者のマミタよりコメントも到着。映画化が決定した際の心境や、本作に込めた想いをそれぞれ明かしている。また、あわせて解禁されたコメント動画では、風間と庄司が自撮り棒で自ら撮影をしながら、映画化決定を喜ぶ姿が映し出されており、自身が演じた役柄について、風間は「雀は仕事場ではパーフェクトな上司。プライベートでは可愛いものを愛していて、少し恋愛に引っ込み思案」、庄司は「慶司は真っ直ぐにものが伝えられる人。それと同時に、繊細な気持ちも持ち合わせている」と、それぞれのキャラクターの魅力を明かしながら、「そんな2人が繰り広げる“ギャップ”が素敵な物語です」とコメント。「映画では2人がどのような関係性になっていくのか、注目してください」と呼び掛けながら、笑顔を見せた。
さらに、イベント内では映画化を記念したキャンペーンも発表された。1つ目は「“劇場版までにしたい10のこと”キャンペーン」と題し、「40までにしたい10のこと」映画化を記念したさまざまな展開をリスト形式で発表。今回は⑤まで解禁され、映画公開までに随時解禁されていく。2つ目としてYouTubeにて、ドラマ第1話の配信がスタート。ドラマ版ではゆっくりと縮まっていく2人の距離や、思わずキュンとするやり取り、久しぶりに恋をした大人たちの恋愛模様が大きな反響を呼び、回を重ねるごとに人気が上昇。そして待望の劇場版では、恋人になった2人が仕事と恋愛の間で悩み、すれ違いながらも、互いの存在と向き合っていく姿が描かれる。相手を想うからこそ、もどかしく空回りしてしまう。そんな2人の日常が愛おしく感じられる、ピュアなラブストーリーとなる。（modelpress編集部）
皆さんに愛して貰えた物語が、映画になります。 スクリーンで観てもらえること、雀と慶司、2人のその後を観てもらえること、とても嬉しく思います。 映画を観に行くまでにしたいことリストを作って待っていてくださると幸せです。
マミタ先生の創り出した世界がドラマとなり、そして次は映画に！映画でも雀と慶司の日々を変わらず描いていきます。観終わって温かい気持ちになれる、そんな作品が出来たと信じています。「劇場版 40までにしたい10のこと」、是非お楽しみに！
ここにまた帰ってくることができました。この作品を愛してくださったみなさんの力が、雀と慶司の物語を映画へと繋いでくれました。2人の「その先」を、またみなさんと見つめられることが本当に嬉しいです。日常を生きる二人の小さな恋の物語が、映画を通してさらに遠くまで届くことを願って。
ドラマ版を大変丁寧に制作していただき、『もう十分満足！』という気持ちでしたが、心のどこかではずっと『ドラマの先の2人も観てみたいな』と思っておりました。私の家族や友人たちも続編を熱望しておりましたので、この度の映画化は本当に嬉しいです。映画では主に単行本2巻の内容を元に構築すると伺っておりますが、ドラマと同様に原作はあくまでベースとして、自由に制作していただきたく、この度もお任せしております。きっと素敵な物語になっていると思います！
雀と慶司だけでなく、ドラマですっかり愛着の湧いたサブキャラクターたちの登場も楽しみですね。ぜひ、大きなスクリーンで「劇場版 40までにしたい10のこと」をお楽しみください！
①ワンチーム感謝祭を見る
②ホテルコラボで雀さんちを感じる
③原作・実写コラボカフェをチェック
④クレーンゲームに挑戦する
⑤ドラマをシナリオブックと見比べる
⑥Coming Soon.
⑦Coming Soon.
⑧Coming Soon.
⑨Coming Soon.
⑩Coming Soon.
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【写真】人気BLドラマ1年越しファンミが盛況
◆「40までにしたい10のこと」映画化決定
放送開始以降、毎話SNSでトレンド入りを果たすなど、大人の不器用でピュアな年の差オフィスラブに大きな反響とときめきの声が広がったドラマ「40までにしたい10のこと」。原作は、わずか3巻で累計発行部数130万部超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位を獲得したマミタによる同名。本作の主人公は、40歳目前の“枯れた”アラフォー上司・十条雀。人生の節目にふと感じた焦りから“40までにしたい10のことリスト”を作成し、そのリストをイケメンアラサー部下の田中慶司に偶然見られたことで物語が展開していく年の差オフィスラブストーリーだ。
◆「40までにしたい10のこと」ファンミーティングでサプライズ発表
また、9月19日にはファンミーティングイベントが開催され、“ワンチーム感謝祭でやりたい10のこと”と題した企画を実施。風間と庄司がお互いのキャラクターを交換して即興演技を披露したほか、マニアックイズやクッキング企画など、盛りだくさんの内容で行われた。さらに、ドラマから続投となるワタナベ、平井、高山が現場に駆け付け、映像で平子が登場。そしてイベント終盤で、映画化決定がサプライズ発表されると、会場に集まったファンからは大きな悲鳴と拍手が沸き起こり、溢れんばかりの祝福と歓喜の熱気に包まれた。会場は終始盛り上がり、タイトル通り“ワンチーム”感溢れる温かいイベントとなった。
◆「劇場版 40までにしたい10のこと」メインビジュアル解禁
解禁されたメインビジュアルでは、職場では「上司と部下」、そして休日には「恋人」として過ごす雀と慶司のさまざまな表情や思い出の瞬間の場面カットが、スマートフォンのカメラロールを模した形で、散りばめられている。愛おしい時間が滲み出た写真たちは、スクリーンで紡がれる新たな物語への期待が高まる、多幸感たっぷりの仕上がりとなっている。
そして、風間、庄司、池田千尋監督、原作者のマミタよりコメントも到着。映画化が決定した際の心境や、本作に込めた想いをそれぞれ明かしている。また、あわせて解禁されたコメント動画では、風間と庄司が自撮り棒で自ら撮影をしながら、映画化決定を喜ぶ姿が映し出されており、自身が演じた役柄について、風間は「雀は仕事場ではパーフェクトな上司。プライベートでは可愛いものを愛していて、少し恋愛に引っ込み思案」、庄司は「慶司は真っ直ぐにものが伝えられる人。それと同時に、繊細な気持ちも持ち合わせている」と、それぞれのキャラクターの魅力を明かしながら、「そんな2人が繰り広げる“ギャップ”が素敵な物語です」とコメント。「映画では2人がどのような関係性になっていくのか、注目してください」と呼び掛けながら、笑顔を見せた。
さらに、イベント内では映画化を記念したキャンペーンも発表された。1つ目は「“劇場版までにしたい10のこと”キャンペーン」と題し、「40までにしたい10のこと」映画化を記念したさまざまな展開をリスト形式で発表。今回は⑤まで解禁され、映画公開までに随時解禁されていく。2つ目としてYouTubeにて、ドラマ第1話の配信がスタート。ドラマ版ではゆっくりと縮まっていく2人の距離や、思わずキュンとするやり取り、久しぶりに恋をした大人たちの恋愛模様が大きな反響を呼び、回を重ねるごとに人気が上昇。そして待望の劇場版では、恋人になった2人が仕事と恋愛の間で悩み、すれ違いながらも、互いの存在と向き合っていく姿が描かれる。相手を想うからこそ、もどかしく空回りしてしまう。そんな2人の日常が愛おしく感じられる、ピュアなラブストーリーとなる。（modelpress編集部）
◆十条雀役：風間俊介コメント
皆さんに愛して貰えた物語が、映画になります。 スクリーンで観てもらえること、雀と慶司、2人のその後を観てもらえること、とても嬉しく思います。 映画を観に行くまでにしたいことリストを作って待っていてくださると幸せです。
◆田中慶司役：庄司浩平コメント
マミタ先生の創り出した世界がドラマとなり、そして次は映画に！映画でも雀と慶司の日々を変わらず描いていきます。観終わって温かい気持ちになれる、そんな作品が出来たと信じています。「劇場版 40までにしたい10のこと」、是非お楽しみに！
◆池田千尋（監督）コメント
ここにまた帰ってくることができました。この作品を愛してくださったみなさんの力が、雀と慶司の物語を映画へと繋いでくれました。2人の「その先」を、またみなさんと見つめられることが本当に嬉しいです。日常を生きる二人の小さな恋の物語が、映画を通してさらに遠くまで届くことを願って。
◆マミタ（原作）コメント
ドラマ版を大変丁寧に制作していただき、『もう十分満足！』という気持ちでしたが、心のどこかではずっと『ドラマの先の2人も観てみたいな』と思っておりました。私の家族や友人たちも続編を熱望しておりましたので、この度の映画化は本当に嬉しいです。映画では主に単行本2巻の内容を元に構築すると伺っておりますが、ドラマと同様に原作はあくまでベースとして、自由に制作していただきたく、この度もお任せしております。きっと素敵な物語になっていると思います！
雀と慶司だけでなく、ドラマですっかり愛着の湧いたサブキャラクターたちの登場も楽しみですね。ぜひ、大きなスクリーンで「劇場版 40までにしたい10のこと」をお楽しみください！
◆“劇場版までにしたい10のこと”キャンペーン
①ワンチーム感謝祭を見る
②ホテルコラボで雀さんちを感じる
③原作・実写コラボカフェをチェック
④クレーンゲームに挑戦する
⑤ドラマをシナリオブックと見比べる
⑥Coming Soon.
⑦Coming Soon.
⑧Coming Soon.
⑨Coming Soon.
⑩Coming Soon.
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