海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【海外移住】日本が嫌で国外へ逃げた人が後悔する事【７選】」を公開した。動画では、「日本が嫌だから」という逃げの動機で海外移住をした人が直面する厳しい現実と、最終的に後悔してしまう7つの理由について、自身の経験を交えながら強い言葉で警鐘を鳴らしている。



動画の冒頭で氏は、「日本が嫌だから海外へ行く」という選択が最も危険で失敗しやすいと指摘。その理由として、海外にいても結局は日本のニュースを見て不満を言う生活になりがちであることや、「海外＝自由」という幻想が崩れ去る現実を挙げた。ビザの手続きや銀行口座の開設など、日本とは違う不便さが立ちはだかり、理不尽なトラブルを自力で解決して許容する能力が必要になると語る。



さらに、円安の影響で生活コストが跳ね上がっており、日本と同じクオリティのサービスを求めると割高になる点や、現地採用では特別な技能や語学力がないと厳しい待遇になるという経済的な壁についても触れた。また、長期的な海外生活につきまとう孤独を挙げ、日本語で気軽に話せる相手がいなくなる辛さを吐露している。



そして、SNSの闇にも言及。「海外生活最高！」という良い部分だけを切り取ったキラキラ発信に影響されて移住した結果、現実を知って苦しくなっても失敗を認められず、自分自身も同じようにマウントをとる発信をしてしまう自己正当化の連鎖を鋭く指摘した。国を変えても数年経てば不満が生まれると述べ、「お前が不幸なのは日本のせいじゃない。全部お前のせい」と、国ではなく自分自身の姿勢に原因があることを厳しく突きつけた。



最後に氏は、海外生活を経て初めて医療や治安、食事など「日本の良さ」がわかると語り、自身も「いつか日本に帰るつもりだ」と明かした。海外移住に向いているのは「その国自体に興味があり、違いを楽しめる人」だと定義し、「日本に帰るという選択肢も含めて柔軟に考えるべきだ」と視聴者に提言して動画を締めくくっている。



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