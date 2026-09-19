ハリー・ケイン 最速１００得点達成に〝驚き〟「何の記録？」…バロンドール受賞に後押し
ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンのイングランド代表ＦＷハリー・ケインが１８日（日本時間１９日）、７-０で快勝したウニオン・ベルリン戦で２ゴールを決め、リーグ通算１００＆１０１得点をマーク。９８試合目での達成は同リーグの最速記録となった。
ドイツ紙「ビルト」によると、ケインは節目となる通算１００ゴールについて「とても誇りに思います。確かに、まだそれほど長くプレーしているわけではありませんが、この１００、１０１ゴールすべてを心から楽しんできました。選手たちのおかげで自然とチャンスが巡ってきて、今日も例外ではありませんでした。チーム、クラブ、監督、スタッフ、そしてこの偉業達成を支えてくれたすべての人に感謝したいと思います」と語った。
その上でドイツ「スカイスポーツ」のインタビュアーから「これは記録なんですよ」と聞かれたケインは「何の記録？」と驚きの表情を見せたという。そこで「最速だ。１００ゴールをわずか９８試合で達成した。ディーター・ミュラーは７０年代初頭に１２９試合かかった。かなりの差だ。信じられないだろう？」と説明を受けると、笑顔を見せたという。
「この調子で続けていこう。多くのゴールを決めることは明らかに大きな一歩だ」とコメント。ケインは今年の世界最優秀選手賞「バロンドール」の有力候補であり、この記録は初受賞の後押しになるはずだ。