期待の先発右腕が、優勝争いの最前線で「使いどころ」を探される存在になってしまった。ポスティングシステムで西武からアストロズへ移籍した今井達也投手（２８）のメジャー１年目が、何とも寂しい終盤を迎えている。米メディア「スポーティング・ニュース」は１８日（日本時間１９日）、今井について「アストロズはもっと大きな期待を寄せていた」と指摘。今季２１試合で６勝４敗、防御率５・１３と、３年総額５４００万ドル（約８５億２０００万円）の大型契約に見合う働きには至っていない。

象徴的だったのが１６日（同１７日）の本拠地ロイヤルズ戦だ。１-５とリードされた９回に登板。１四球を与えたものの１回無安打無失点、１奪三振で切り抜けたが、役割は事実上の敗戦処理だった。今井の登板は９日以来１週間ぶり。７月末に先発ローテーションから外されて以降はロングリリーフ中心となり、登板間隔も空くなど存在感は薄れつつある。

今季はスタートからつまずいた。４月には右腕の疲労で負傷者リスト（ＩＬ）へ入り、自身も「野球もそうですし、野球以外のところでも」と、移動や食事のタイミングなど米国での生活への適応に予想以上に苦労している胸中を吐露。一時は６月２５日（同２６日）の敵地タイガース戦で６回無失点、１０奪三振の快投を見せるなど復調の兆しもあったが、安定感を取り戻すまでには至らなかった。

決定打となったのが７月２７日（同２８日）の敵地エンゼルス戦。先発してわずか２アウトしか奪えず降板し、同月末にはブルペンへの配置転換が決まった。当時１５先発で防御率５・８３。ジョー・エスパーダ監督は立て直しを図る方針を示したものの、その後も先発復帰は果たせていない。

さらに厳しいのが「新人」としての評価だ。「スポーティング・ニュース」が紹介した米メディア「ブリーチャー・レポート」のケリー・ミラー記者の批評は、開幕前なら今井がアストロズの新人選手として名前を連ねると予想されていたとしながら、４０イニング以上を投げた投手で四球率が最悪だと指摘。代わってロングリリーフで存在感を示したＡＪ・ブルボー投手（２６）を高く評価した。

新人王争いどころか、いまはチーム内で自らの居場所を取り戻すのが先決という立場だ。アストロズは１７日（同１８日）終了時点で２位のレンジャーズに１ゲーム差をつけ、７７勝７６敗とア・リーグ西地区の単独首位。それだけに１試合も落としたくない終盤戦で今井を重要局面に送り出しづらい現状は、高額契約を抱える球団にとって悩ましい。

アストロズと締結中の３年契約は今井が今オフ、オプトアウトしなければ来季以降も２年が残る。スポーティング・ニュースも残された期間での巻き返しに触れているが、先発ローテーション復帰まで保証されているわけではない。

大型契約という「看板」は残っても、マウンド上の序列は別物だ。敗戦処理まで後退した立ち位置から、今井はもう一度、勝負どころを託される投手へはい上がれるのか。来季の居場所を決めるのは契約書の数字ではなく、残された登板で示す中身しかない。