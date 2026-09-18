男の子がじゃんけん勝負を挑んだら、ワンコはお手々を動かして…？まるで人間のような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で175万回再生を突破。「天才」「どっちも可愛すぎｗ」「何回も見たくなっちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：男の子が、犬に『じゃんけん』を挑んだ結果→掛け声を出した瞬間…まるで人間のような『まさかの行動』】

じゃんけんを挑まれたワンコの行動に驚愕！

Instagramアカウント「anko_kosodoro」に投稿されたのは、男の子がチワワの「あん子」ちゃんにじゃんけん勝負を挑んだ時の光景です。あん子ちゃんと向かい合って座り、「最初はグー」と言いながらグーを出す男の子。するとあん子ちゃんも、やる気満々でお手々を前に出したそう。

さらに男の子が掛け声に合わせて手を上下に動かすと、なんとあん子ちゃんも真似してリズムよくお手々を動かしたとか。まるで人間のような行動に驚いてしまいますね！また勝負に応じようと一生懸命頑張っている姿は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

気になる勝敗は…？

しかしさすがのあん子ちゃんも人間のように器用に手の形を変えるのは難しいようで、「最初はグー」の時からずっとお手々をパーにしていたそう。その弱点をわかっている男の子は、「じゃんけんぽん」と言いながらチョキを出します。もちろんあん子ちゃんのお手々はパーのままなので、男の子の勝ち！

残念ながらあん子ちゃんは負けてしまいましたが、男の子に遊んでもらえて嬉しかったようで、終始しっぽをフリフリしていたそうですよ。2人の可愛すぎるじゃんけん勝負は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「上手！」「人間に見えてきた笑」「タイミング合わせてるの可愛すぎる」「パーしか出せないｗ」「エンドレスリピート」「お兄ちゃんグー出してあげてｗ」といったコメントが寄せられています。

愛嬌たっぷりなところが魅力

あん子ちゃんは、愛嬌があって憎めないタイプの女の子。ママさんは体調不良で休んでいるのに髪の毛を引っ張られたことや、メイク中に鏡を噛んで邪魔されたこともあるそうですが、何をされても笑って許せてしまうそうです。

また外で走り回って遊んでいる時などに見せる無邪気な笑顔も、とても可愛くて素敵なのだとか。これからもあん子ちゃんにはご家族をはじめとする多くの人々を魅了しながら、楽しい毎日を過ごしてほしいですね。

あん子ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「anko_kosodoro」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「anko_kosodoro」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。