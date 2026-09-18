ドジャース大谷翔平投手（３２）のＭＶＰの可能性は完全に消滅したようだ。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のアナリスト、ブラッドフォード・ドゥーリトル氏は１８日、「２０２６年のナ・リーグＭＶＰ争いは終わり、今やＰＣＡは歴史との戦いを強いられている」と記した。

ＰＣＡことカブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）は４４本塁打を放ち３７盗塁をマークと「４０-４０」も視野に入れた。負傷者リスト（ＩＬ）入りした大谷翔平はもちろんミジオロウスキー（ブルワーズ）、デラクルーズ（レッズ）、サンチェス（フィリーズ）らナ・リーグのライバル達も相手にならないと断じた。

米メディア「スポーティングニュース」も「カブスは今シーズン、ナショナルリーグ中地区で優勝こそ逃したものの、ワイルドカード獲得に向けて順調に進んでおり、ホームアドバンテージとなるワイルドカード上位の座もほぼ確実に手にするだろう。不安定な投手陣にもかかわらず、今シーズンが成功を収めている主な理由はＰＣＡの存在に尽きる。彼は今シーズン、目覚ましい活躍を見せ、メジャーリーグ史上最高のシーズンを送りつつある」とＰＣＡの活躍を詳報した。

続けて「８月上旬まではＭＶＰ争いは大谷とどちらが勝つか不透明だったが、大谷がケガで登板も打撃もできない状況では、ＰＣＡの受賞を阻む者は誰もいない」と〝確定〟を打った。