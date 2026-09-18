荻原次晴が語るラジコンの魅力「イラストの箱は捨てられない」タミヤ新橋店で厳選RCに迫る
次晴ホビーチャンネルが、「新橋タミヤで厳選！次晴に今買って欲しい『ラジコン３選』」を公開した。新橋TAMIYAのスタッフ・佐藤裕太が今おすすめしたいラジコンを厳選して紹介している。
動画の冒頭、ノルディック複合の渡部暁斗選手の引退に触れつつ、自身も「オリンピックロス」だと語る荻原。そんな彼のために佐藤が用意したのは、なんと1998年長野オリンピックの日本代表チームウェアだった。表彰式用のウェアだったため「僕は袖通してない」と苦笑いしつつ、佐藤に着せて盛り上がる一幕からスタートした。
本題のラジコン紹介では、次期冬季五輪の開催地であるイタリアにちなんだ「アルファロメオ ジュリア スプリント GTA クラブレーサー」が登場。続いて、荻原好みのオフロード系から「スカッシュバン」を提案されると、パッケージが写真ではなくイラストであることに注目。「昔ながらのワクワク感がある」「イラストの箱は捨てられないもん」と独自のラジコン愛を熱弁した。さらに「トヨタ ランドクルーザー 40 ピックアップ」や名車「ミッドナイトパンプキン」も登場し、複雑なメカニズムやカスタマイズの可能性について熱いトークを繰り広げている。
動画の終盤では、店内に展示されているHONDAのF1マシン「RA273」の実車と12分の1プラモデルを見学。荻原は「どこ見ても同じじゃん」とプラモデルの精巧さに驚きの声を上げた。最終的に荻原は「スカッシュバン」を一番狙っていると明かし、ラジコンの奥深い魅力と、二人のマニアックで楽し気なやりとりが存分に味わえる内容となっている。
動画の冒頭、ノルディック複合の渡部暁斗選手の引退に触れつつ、自身も「オリンピックロス」だと語る荻原。そんな彼のために佐藤が用意したのは、なんと1998年長野オリンピックの日本代表チームウェアだった。表彰式用のウェアだったため「僕は袖通してない」と苦笑いしつつ、佐藤に着せて盛り上がる一幕からスタートした。
本題のラジコン紹介では、次期冬季五輪の開催地であるイタリアにちなんだ「アルファロメオ ジュリア スプリント GTA クラブレーサー」が登場。続いて、荻原好みのオフロード系から「スカッシュバン」を提案されると、パッケージが写真ではなくイラストであることに注目。「昔ながらのワクワク感がある」「イラストの箱は捨てられないもん」と独自のラジコン愛を熱弁した。さらに「トヨタ ランドクルーザー 40 ピックアップ」や名車「ミッドナイトパンプキン」も登場し、複雑なメカニズムやカスタマイズの可能性について熱いトークを繰り広げている。
動画の終盤では、店内に展示されているHONDAのF1マシン「RA273」の実車と12分の1プラモデルを見学。荻原は「どこ見ても同じじゃん」とプラモデルの精巧さに驚きの声を上げた。最終的に荻原は「スカッシュバン」を一番狙っていると明かし、ラジコンの奥深い魅力と、二人のマニアックで楽し気なやりとりが存分に味わえる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
「最初の1台が僕の人生を決めた」創業58年のラジコン専門店「フタバ模型」3代目社長が語る店を守り続ける理由
時速100km超えの衝撃！知られざる「エンジンラジコン」の深すぎる沼と本物のメカニズムに迫る
「うちの娘に見つかっちゃった」荻原次晴が明かす“ガルプラ”の気まずい裏話と『月岡恋鐘』の奥深い造形美
チャンネル情報
スキー・ノルディック複合選手として長野五輪に出場した荻原次晴の公式YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」。大好きなRCの話題はもちろん、プラモデルや鉄道模型など"ホビー”の世界をとことん掘り下げます！モットーは「とにかく楽しむこと！」おもちゃ好きのみなさん、チャンネル登録と高評価、宜しくお願いします！