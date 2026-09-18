あまりに微笑ましい「夫の様子」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で80万回再生を突破し、「泣けてきちゃいます」「幸せそうな寝顔」「おっきな赤ちゃんｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夫にLINEしても既読がつかなかったので、心配で『部屋のカメラ』を確認した結果…まさかの光景】

夫がLINEを無視！？

YouTubeチャンネル「むぎとおから」の投稿主さんは、ある日、家にいる夫へLINEを送ったそうです。しかし、なかなか既読がつきません。

「何をしているんだろう？」と気になり、部屋に設置しているカメラを遠隔で確認してみることに。すると、そこには思わず笑顔になる光景が映っていました。

なんと夫は、ゴールデンレトリバーの『むぎ』ちゃんを抱っこして、寝かしつけていたのです。椅子に座ったまま、まるで小さな子どもをあやすように、むぎちゃんの体をトントン。

さらに、ゆっくり揺らしながら優しく寝かしつけていたとか…。すると、むぎちゃんも気持ちよさそうにウトウト。今にも眠ってしまいそうな、うっとりとした表情を浮かべていました。

LINEに気づかないほど夢中だった夫と、すっかり甘えているむぎちゃん。あまりにも微笑ましい2人の姿に、ほっこりしてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ほっこりしました」「なんで涙出ちゃうんだろう…」「可愛いが溢れてますね」など沢山の反響がありました。

おてんばな後輩犬

実は、むぎちゃんには後輩犬がいます。ラブラドールレトリバーの『おから』ちゃんです。まだ若いおからちゃんは遊び盛り。雨上がりのドッグランでは、全身を泥だらけにしながら思い切り遊ぶそうです。

そんなおからちゃんを見て、むぎちゃんは「ダメだよ」と制止することも。それでも泥遊びをやめないと、「おからちゃん、またやってる！」と投稿主さんに報告するのだとか。

赤ちゃんのように寝かしつけてもらっていた姿からは想像できない、しっかり者ぶりです。実はとっても面倒見のいい、お姉ちゃんのようなむぎちゃんなのでした。

YouTubeチャンネル「むぎとおから」には、むぎちゃん＆おからちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎとおから」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。