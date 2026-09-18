お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さん（50）が自身のYouTubeチャンネルを更新。救急車で搬送されたことを告白し、話題となっています。



【写真】「怖くて苦しくて印象的な出来事」深夜に緊急搬送された庄司智春さん

「50歳庄司智春身体の変化/新型iPhoneどうするつもり？」というタイトルの動画にて、車を運転しながら自身に起きたことについて語る中、「救急車に乗ったっていうことが自分の中ではここ最近のビッグニュースかな」と明かしました。



人間ドックで大腸検査をしてもらう予定だった庄司さん。前日にコップ1杯の下剤を飲んで寝ていたところ、「夜中の3時くらいかな？ぐるぐるぐるぐるってお腹痛くなってきて」「薬が効いてきたんだなと思って」「もうちょっと様子見よう」と思った30分後に更なる腹痛が襲い、トイレに行っていたところ「4時くらいに痛い痛いと言いながらトイレをやってたら、手足がどんどんどんどんしびれてきて、汗も止まらなくなってきて」と手足のしびれと発汗が始まったと語りました。



「こんなの初めてだと思ってさ。やばいと思って、トイレも途中だったからとりあえずトイレの処置をして。でも、どんどん呼吸が浅くなっていくんですよ。汗もダラダラ出てきて、手足のしびれも強くなってきて」と症状が悪化していく中、トイレから出た後に廊下に倒れこんで、すでに子供たちと寝ていた妻の藤本美貴さんに「ミキちゃーん！」と叫んで、代わりに救急車を呼んでもらい、近隣の病院へ搬送されたと明かしました。



当時の状況について「意識はあるんだけど、なんか意識もなくなりそうみたいな感じだった」「いよいよもう家族呼んで今最後の一言とか言わないといけない時なのかな」と感じていたと振り返りました。



病院で点滴を受けたところ回復したが、原因ははっきりとは解明できておらず、「自律神経の乱れみたいなことを言ってて。運が悪かったとしかいいようがない」と説明されたといいます。



「怖くて苦しくて印象的な出来事」と振り返る庄司さん。この動画のコメントには「ご無事で何よりです」「迷走神経反射？などだったのでしょうか…」「過換気症候群かな？」「初めてだと恐怖ですよね、」「救急車話は分かりすぎて」「わたしも数年に1度あります！」「お大事にしてください」などの声が寄せられました。