「尊い瞬間」「一生の思い出になる写真ですね」と感動の声が寄せられているのは、家族の一員となった赤ちゃんと、先輩猫ちゃんの距離が縮まっていく光景。毎日少しずつ変わっていく猫ちゃんと赤ちゃんの関係が素敵だと反響を呼んでいます。投稿は23万表示を超えて、温かな感動を届けています。

【写真：赤ちゃんが家に来て5日目→いつもは『遠くから眺めていた猫』が…尊すぎる瞬間】

娘ちゃんがおうちに来て、5日目に訪れた変化

Xアカウント『だいちゃん』に投稿されて感動を届けているのは、猫ちゃんと赤ちゃんの関係が少しずつ変わっていく光景。5日前、お母さんは家族の一員となった娘ちゃんを連れて、おうちへ帰ってきたそう。

キジ白猫の『ローズちゃん』は、初めて見る娘ちゃんにまだ緊張しているのか、始めは遠くからそっと見守っていたといいます。そんなローズちゃんの様子に、少しずつ仲良くなってくれたら…そう思っていた家族たちですが、娘ちゃんがおうちに来て5日目に、嬉しい出来事が起こることに。それは…ローズちゃんが、自分から娘ちゃんの添い寝をしてくれたこと！

眠っている娘ちゃんの足元にちょこんと座って、娘ちゃんのお昼寝姿を見守ってくれるローズちゃん。きっと、ローズちゃんも娘ちゃんのことが気になって仕方がないのでしょう。いまはまだぎこちない距離ですが、きっとすぐにこの日の光景が懐かしくなるほどの仲良しになれることでしょう。投稿には、「家族と認めてもらえましたね」「赤ちゃんも猫ちゃんも幸せそう」「無敵の可愛いタッグ！」と、祝福する声が寄せられることとなりました。

いつもは遠くから見守っていたローズちゃん

5日目にして、少しずつ距離が縮まってきたローズちゃんと娘ちゃん。数日前までは、お昼寝している娘ちゃんをキャットタワーの上から眺めていたローズちゃんですが、添い寝をした日からはどんどん仲良くなっていくことに。

次の日には、そばでぐっすりと眠るローズちゃんと娘ちゃんの姿が目撃されたといいます。

きっと、ふたりが仲良く遊ぶ光景が見られる日もすぐそこでしょう。

Xアカウント『だいちゃん』では、娘ちゃんが家族に加わり、ますます幸せいっぱいなローズちゃん家族の日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「だいちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。