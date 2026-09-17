「イケメンすぎる」食いしん坊の元野良猫、自分のご飯を横取りされてまさかの神対応
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「からあげ猫、メス猫に猫ダンディズムを見せる」を公開しました。
動画では、元野良の茶トラ猫「壱胡」が、療養中のメス猫「黒慧」に対して見せた、意外で紳士的な振る舞いが収められています。
10年間街で生き、保護された茶トラの壱胡。食い意地が張っており、保護後は独自の存在感を放っています。一方、隣の部屋では心臓疾患を抱える黒慧が療養中でした。ある日、黒慧が珍しく部屋を出て、なんと壱胡の部屋へ侵入。そのまま壱胡のフードを無心で食べ始めてしまいます。
「生ける食い意地」と呼ばれる壱胡だけに、激怒する展開かと思われましたが、部屋に戻ってきた壱胡は初対面にもかかわらず静かに見守ります。まるで「お嬢さん、ゆっくりしていくといい」と語りかけているかのような、これまでにないダンディな姿を見せました。
その後も壱胡は、自分の部屋であるにもかかわらず、投稿主に甘える時間を黒慧に譲るという紳士っぷりを発揮。その分厚い背中にはダンディズムが漂い、思わぬ成長を見せた壱胡。2匹の不思議な絆と、壱胡の男前な優しさに心が温まるエピソードとなっています。
動画では、元野良の茶トラ猫「壱胡」が、療養中のメス猫「黒慧」に対して見せた、意外で紳士的な振る舞いが収められています。
10年間街で生き、保護された茶トラの壱胡。食い意地が張っており、保護後は独自の存在感を放っています。一方、隣の部屋では心臓疾患を抱える黒慧が療養中でした。ある日、黒慧が珍しく部屋を出て、なんと壱胡の部屋へ侵入。そのまま壱胡のフードを無心で食べ始めてしまいます。
「生ける食い意地」と呼ばれる壱胡だけに、激怒する展開かと思われましたが、部屋に戻ってきた壱胡は初対面にもかかわらず静かに見守ります。まるで「お嬢さん、ゆっくりしていくといい」と語りかけているかのような、これまでにないダンディな姿を見せました。
その後も壱胡は、自分の部屋であるにもかかわらず、投稿主に甘える時間を黒慧に譲るという紳士っぷりを発揮。その分厚い背中にはダンディズムが漂い、思わぬ成長を見せた壱胡。2匹の不思議な絆と、壱胡の男前な優しさに心が温まるエピソードとなっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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