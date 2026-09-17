新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は17日、米ベルモントパーク競馬場で行われる「2026ジョッキークラブゴールドカップ（G1）」を日本時間19日午前4時45分から無料生中継すると発表した。同レースはダート約2000メートルの国際G1レースで、賞金総額は100万ドル。勝ち馬には世界最高峰のダートレース「ブリーダーズカップクラシック」への優先出走権が与えられる。

日本からはフォーエバーヤングが出走を予定している。同馬は2025年度の「JRA賞年度代表馬」「最優秀4歳以上牡馬」「最優秀ダートホース」を受賞した日本を代表する競走馬。昨年は「サウジカップ」を制したほか、日本調教馬として史上初となる「ブリーダーズカップクラシック」制覇を成し遂げた。

フォーエバーヤングは10月31日に行われる「ブリーダーズカップクラシック」での連覇を大きな目標に掲げている。番組の中継では、解説を武幸四郎調教師、実況を清水久嗣氏、進行MCを柴田阿弥氏が担当する。

武調教師は、「フォーエバーヤングはこの後にブリーダーズカップクラシックを控えているので、そこがより楽しみになるレースを今回は期待しています」とコメント。「早朝にも拘わらず、日本から応援してくれる大勢のファンの期待に大本命であるフォーエバーヤングが応えてくれるでしょう」と期待を寄せている。



（THE ANSWER編集部）