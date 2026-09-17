土屋太鳳＆佐久間大介『マッチング TRUE LOVE』、ツアー参加者が順調に関係進める “恋リア感”満載の場面写真解禁
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（25日公開）の“恋リア感”満載の場面写真が解禁された。
【場面写真】夜風にあたりながら穏やかな時間を過ごす土屋太鳳”輪花”
今作は、マッチングアプリでの出会いの裏側に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島へと移し、理想の相手を求める男女が集結する“マッチングツアー”が幕を開ける。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
今回解禁されたのは、土屋、佐久間、クァク・ドンヨンらツアー参加者を演じるキャストたちの、まるで恋愛リアリティショーの1コマを切り取ったような場面写真。
その中の1枚には、ホテルのプールサイドで夜風にあたりながら、穏やかな時間を過ごす輪花が収められている。さらに、失踪していた吐夢が輪花を追いかけるようにツアーに現れ、南の島には不釣り合いな黒服にブーツ姿で、輪花と海辺を歩く意味深なカットも。一度は姿を消したが再び姿を現した吐夢と輪花との間に、一体何が起こるのか。
さらに、マッチングツアーに参加する男女の恋模様を捉えた場面写真も解禁。韓国人経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）は恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）とマッチング。恋愛リアリティショーを彷彿（ほうふつ）とさせる“カップルブランコ”に並んで座り、楽しそうに談笑する様子が切り取られている。
そのほか解禁された場面写真からは、条件重視のエステティシャン・日向ゆら（加藤史帆）が楽しそうにプールではしゃぐ開放的な姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）と、マッチング相手である実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が海辺で手をつなぎ、満面の笑みを浮かべながら歩く姿など、それぞれの“マッチング”が順調に進んでいる様子がうかがえる。さらに、どこか吐夢を彷彿とさせる謎の芸大生・野村安蘭（倉悠貴）と伊藤愛羅（豊嶋花）が、海辺で背中合わせになり、安蘭が絵を描いている印象的なカットも公開。
しかし、笑顔に包まれたマッチングツアーの裏側で参加者たちを待ち受けていたのは…。
【場面写真】夜風にあたりながら穏やかな時間を過ごす土屋太鳳”輪花”
今作は、マッチングアプリでの出会いの裏側に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島へと移し、理想の相手を求める男女が集結する“マッチングツアー”が幕を開ける。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
その中の1枚には、ホテルのプールサイドで夜風にあたりながら、穏やかな時間を過ごす輪花が収められている。さらに、失踪していた吐夢が輪花を追いかけるようにツアーに現れ、南の島には不釣り合いな黒服にブーツ姿で、輪花と海辺を歩く意味深なカットも。一度は姿を消したが再び姿を現した吐夢と輪花との間に、一体何が起こるのか。
さらに、マッチングツアーに参加する男女の恋模様を捉えた場面写真も解禁。韓国人経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）は恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）とマッチング。恋愛リアリティショーを彷彿（ほうふつ）とさせる“カップルブランコ”に並んで座り、楽しそうに談笑する様子が切り取られている。
そのほか解禁された場面写真からは、条件重視のエステティシャン・日向ゆら（加藤史帆）が楽しそうにプールではしゃぐ開放的な姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）と、マッチング相手である実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が海辺で手をつなぎ、満面の笑みを浮かべながら歩く姿など、それぞれの“マッチング”が順調に進んでいる様子がうかがえる。さらに、どこか吐夢を彷彿とさせる謎の芸大生・野村安蘭（倉悠貴）と伊藤愛羅（豊嶋花）が、海辺で背中合わせになり、安蘭が絵を描いている印象的なカットも公開。
しかし、笑顔に包まれたマッチングツアーの裏側で参加者たちを待ち受けていたのは…。