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北海道の田舎町に小さな中古物件を購入して本州から移住しました。夫婦2人、猫6匹、犬2匹で静かにのんびりと田舎暮らしをしています。 犬と猫と暮らす日常のことや、たまに北海道の自然や風景などを載せていきたいと思います。 OFUSEから頂いたご支援は全てワンニャンズのために使わせて頂きます🐾 https://ofuse.me/a57c8236 🐾お仕事のご依頼はこちらからお願いします🐾 morinokurashi710@gmail.com ※企業様からの案件のご依頼につきましては、申し訳ありませんがご縁を感じたもののみ、お返事させて頂きます。