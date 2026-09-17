【田舎暮らし】1LDKの小さな家に犬猫8匹と移住！飼い主が明かす「無駄なものを減らせた」本音と意外なメリット
YouTubeチャンネル「犬と猫と小さな家 Country Life in Hokkaido」が、「【移住】小さな家に住んで思ったこと【犬と猫と田舎暮らし】」と題した動画を公開した。動画では、北海道へ移住し、14.65坪の小さな家で犬2匹・猫6匹と暮らす飼い主が、実際に住んでみて感じたメリットとデメリットを語っている。
2020年に小さな中古物件を購入し、北海道へ移住して秋で6年を迎える飼い主一家。現在は夫が仕事の関係で離れて暮らしており、飼い主と動物たちで1LDK＋ロフトの家で生活している。飼い主がまず挙げたメリットは、掃除する範囲が少ないこと。以前の3LDKの家では充電式の掃除機が途中で切れてしまっていたが、今の家では一度の充電で家中の掃除を終えることができるという。
次に良かった点として、「夜に一人でいても怖くない」ことを挙げた。以前の広い家では一人の日は少し怖かったそうだが、今のコンパクトな家では安心できるとのこと。また、収納が少ないため「定期的に物を減らせるようになりました」と、無駄なものを手放してシンプルに暮らせる良さも語っている。さらに、部屋数が少ないため冷暖房の無駄がなく、冷暖房費が安く済むことも大きなメリットだという。
一方でデメリットとして、ワンちゃん・ネコちゃんが多いため「それぞれの距離が保てないところ」を挙げた。特に犬たちは怖がりで繊細なため、「もうちょっと広さがあった方が良かった」と思う時もあるそうだ。それでも、動物たちはそれぞれのペースで慣れ、平和に暮らしている様子が映し出されている。
動画の後半では、夕方の散歩中に遭遇した野生のキツネの姿も。道端にいたキツネは、犬のたけまるくんが動いたことに驚き、慌てて逃げていくというクスッと笑える一幕も収められている。小さな家ならではの工夫やリアルな本音が詰まった本動画。動物たちとの距離が近いからこその温かい暮らしぶりに、思わずほっこりさせられる内容となっている。
2020年に小さな中古物件を購入し、北海道へ移住して秋で6年を迎える飼い主一家。現在は夫が仕事の関係で離れて暮らしており、飼い主と動物たちで1LDK＋ロフトの家で生活している。飼い主がまず挙げたメリットは、掃除する範囲が少ないこと。以前の3LDKの家では充電式の掃除機が途中で切れてしまっていたが、今の家では一度の充電で家中の掃除を終えることができるという。
次に良かった点として、「夜に一人でいても怖くない」ことを挙げた。以前の広い家では一人の日は少し怖かったそうだが、今のコンパクトな家では安心できるとのこと。また、収納が少ないため「定期的に物を減らせるようになりました」と、無駄なものを手放してシンプルに暮らせる良さも語っている。さらに、部屋数が少ないため冷暖房の無駄がなく、冷暖房費が安く済むことも大きなメリットだという。
一方でデメリットとして、ワンちゃん・ネコちゃんが多いため「それぞれの距離が保てないところ」を挙げた。特に犬たちは怖がりで繊細なため、「もうちょっと広さがあった方が良かった」と思う時もあるそうだ。それでも、動物たちはそれぞれのペースで慣れ、平和に暮らしている様子が映し出されている。
動画の後半では、夕方の散歩中に遭遇した野生のキツネの姿も。道端にいたキツネは、犬のたけまるくんが動いたことに驚き、慌てて逃げていくというクスッと笑える一幕も収められている。小さな家ならではの工夫やリアルな本音が詰まった本動画。動物たちとの距離が近いからこその温かい暮らしぶりに、思わずほっこりさせられる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
北海道の田舎町に小さな中古物件を購入して本州から移住しました。夫婦2人、猫6匹、犬2匹で静かにのんびりと田舎暮らしをしています。 犬と猫と暮らす日常のことや、たまに北海道の自然や風景などを載せていきたいと思います。 OFUSEから頂いたご支援は全てワンニャンズのために使わせて頂きます🐾 https://ofuse.me/a57c8236 🐾お仕事のご依頼はこちらからお願いします🐾 morinokurashi710@gmail.com ※企業様からの案件のご依頼につきましては、申し訳ありませんがご縁を感じたもののみ、お返事させて頂きます。