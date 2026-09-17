「そんな格好で釣りする奴おるんか…」ミス東大、釣り姿に賛否「これほんまなめとって草」「メチャ楽しそう」
タレントの神谷明采さんは9月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。大胆な姿で釣りをする様子を公開し、賛否両論を呼んでいます。
【写真】神谷明采の水着姿の釣りショット
しかしコメント欄では、「ライフジャケットは…？」「これほんまなめとって草」「そんな格好で釣りする奴おるんか…」「救命胴衣はつけようよ」「水着で釣りは危ないです」と、危険性を指摘する声が多く寄せられました。
一方で、「いいなー」「カキコの数がいつもよりかなり多い。それだけ貴女の事を気にかけ、そして新しい楽しみの発見を祝してる沢山いるのだと思います」「メチャ楽しそう」「めっちゃ叩かれてるけど、クルーザー持ってる海ジジイなんか夏のバカンスだと海パンにビーサンやぞ。 SUP釣りなんかもそう」と擁護する声も上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】神谷明采の水着姿の釣りショット
「水着で釣りは危ないです」神谷さんは「人生初の釣り。開始2分でハタ釣れた」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は黒い水着姿で釣り竿を持ち、釣れた魚を高く掲げるショットです。船上で満面の笑みを見せています。とても楽しそうです。
しかしコメント欄では、「ライフジャケットは…？」「これほんまなめとって草」「そんな格好で釣りする奴おるんか…」「救命胴衣はつけようよ」「水着で釣りは危ないです」と、危険性を指摘する声が多く寄せられました。
「良い旅になることを祈ってます」12日には「人生、やりたいことが見つからない 旅に出ます」と、旅に出る報告をしていた神谷さん。コメントでは、「良い旅になることを祈ってます」「東大在学中なにしてたん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)