YouTubeの番組などで「ヤマトリノ」という名前で活動するキャバクラ店従業員の女が、コカインを所持したとして現行犯逮捕されました。

【画像を見る】逮捕された田沢梨乃容疑者 インスタグラムには華々しい生活の様子を投稿

月の売り上げ“2億円以上”のキャバ嬢が逮捕

警察車両の中で、顔の前でポーズをとっている女は、東京・六本木のキャバクラ店で「ヤマトリノ」という名前で働く、本名・田沢梨乃容疑者（27）です。

田沢梨乃 容疑者（インスタグラムより）

「今年の4月は人生でいちばん忙しくて大変な月でした！1.5位は売らないとなと思っていたけど、目標を遥かに超える結果となり本当に嬉しい！」

バースデーイベントのあった4月には、2億円以上を売り上げたといいます。

また、YouTubeのオーディション番組にも出演するなど、インフルエンサーとしても知られていました。

コカイン所持か 容疑は認めるも交際相手は否認

華々しい生活のようすを投稿していましたが、2026年に入って「コカインを使用している」という情報があり、警視庁が捜査。

そして15日、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。

田沢容疑者は、一緒に逮捕された交際相手の福本康太容疑者（28）と、東京・港区の自宅マンションでコカイン0.4グラムを所持した疑いが持たれています。

田沢容疑者は、容疑を認めた上で…

田沢梨乃 容疑者

「自宅にあったコカインは2人のものです」

「2人で一緒に使っていました」

しかし、交際相手の福本容疑者は否認しています。

自宅からは、吸引器具とみられるストローや、コカインとみられる粉末の入った袋がほかにも21袋見つかっていて、警視庁は入手ルートなどを調べています。