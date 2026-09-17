「GKにピルロがいる状態」「バジバシ通すやん」カップ戦“緊急出場”の鈴木彩艶、好フィード連発にSNS沸騰！「GKがゲームメーカーになる時代か」「ボランチやれる」
現地９月16日に開催されたカラバオカップの３回戦で、GK鈴木彩艶を擁するアストン・ビラが、MF坂元達裕が所属するコベントリーと対戦。３－１で勝利した。
この一戦で鈴木はベンチスタートとなったなか、先発したGKマルコ・ビゾットのアクシデントにより、後半開始から緊急出場する。
日本人守護神は、狭いスペースを通す縦パスやピンポイントのロングキックなど好フィードを連発し、攻撃の起点になり続けた。
そんな鈴木のパフォーマンスに対して、SNS上では「GKがゲームメーカーになる時代か」「バジバシ通すやん」「もう笑っちゃうレベル」「GKにピルロがいる状態」「凄すぎて鳥肌立っちゃった」「ボランチやれる」「精度高すぎでしょ」といった声があがっている。
イングランドの地で持ち味を存分に発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】戦術ザイオン！日本代表守護神が絶妙フィード連発
この一戦で鈴木はベンチスタートとなったなか、先発したGKマルコ・ビゾットのアクシデントにより、後半開始から緊急出場する。
日本人守護神は、狭いスペースを通す縦パスやピンポイントのロングキックなど好フィードを連発し、攻撃の起点になり続けた。
そんな鈴木のパフォーマンスに対して、SNS上では「GKがゲームメーカーになる時代か」「バジバシ通すやん」「もう笑っちゃうレベル」「GKにピルロがいる状態」「凄すぎて鳥肌立っちゃった」「ボランチやれる」「精度高すぎでしょ」といった声があがっている。
イングランドの地で持ち味を存分に発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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